​ATP Sofia: Daniil Medvedev a câștigat al patrulea titlu din carieră

​Daniil Medvedev (16 ATP) continuă forma excelentă arătată în acest început de an. Cap de serie numărul 3, rusul este noul campion al turneului ATP de la Sofia (Bulgaria), după ce l-a învins în finală pe Marton Fucsovics (Ungaria, 47 ATP), scor 6-4, 6-3.

Partida a durat o oră și 21 de minute.

În vârstă de 22 de ani, Medvedev și-a trecut în palmares al patrulea trofeu ATP din carieră. Celelalte trei titluri le-a cucerit în 2018, la Tokyo (Indoor/Hard), Winston-Salem (Outdoor/Hard) și Sydney (Outdoor/Hard).

Pentru Medvedev a fost a doua finală disputată în acest an, după cea de la Brisbane, unde a fost învins de Kei Nishikori, scor 6-4, 3-6, 6-2.

Rusul a ajuns la 11 victorii în acest sezon, având doar două înfrângeri (cu Nishikori în finala de la Brisbane și cu Novak Djokovic în optimi la Australian Open).



În vârstă de 26 de ani, Fucsovics rămâne cu un singur titlu în palmares, cucerit anul trecut la Geneva. Pentru jucătorul din Ungaria, finala de Sofia a fost a doua jucată până acum în carieră.

Finala ediției de anul trecut a turneului de la Sofia a fost disputată de Marius Copil și Mirza Basic. Bosniacul s-a impus atunci în trei seturi, scor 7-6(6), 6-7(4), 6-4.



