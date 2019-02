Simona Halep, după victoria cu Pliskova: "M-am simţit foarte bine şi am luptat până la capăt, pentru că mi-am dorit foarte mult să câştig"

Simona Halep a obținut o victorie uriașă în fața Karolinei Pliskova (6-4, 5-7, 6-4) și a dus scorul la 2-1 în favoarea României în întâlnirea cu Cehia din sferturile FedCup. Numărul 3 WTA a declarat că s-a simțit foarte bine pe teren și a luptat până la capăt, pentru că și-a dorit să câștige. "Nu ştiu dacă sunt un complex pentru ea, dar mereu avem meciuri grele şi mă bucur că de data aceasta am câştigat eu în FedCup", a mai precizat Halep.







"Mai puteam, mai aveam destulă energie, braţul mi-a obosit un pic pentru că nu e uşor pe acest teren, dar m-am simţit foarte bine şi am luptat până la capăt, pentru că mi-am dorit foarte mult să câştig. Nu e uşor să fiu ofensivă cu Karolina, pentru că joacă destul de drept, destul de jos, e foarte greu să intru în minge şi să dau şi eu tare. Am încercat să mă apăr foarte bine, am încercat să deschid terenul şi atunci când am avut ocazia am intrat cât de cât în teren şi să fiu mai agresivă.





Nu ştiu dacă sunt un complex pentru ea, dar mereu avem meciuri grele şi mă bucur că de data aceasta am câştigat eu în FedCup, ea m-a bătut acasă, eu am bătut-o acasă la ea, e egalitate. Meciurile din Top 5 sunt ca o finală de grand slam, mă bucur că am putut să fac faţă, că am jucat destul de bine şi că am reuşit să câştig. Nu intru la dublu, noi avem o echipă foarte puternică de dublu, dar eu am încredere că Mihaela poate face un meci bun şi să câştigăm din simplu", a declarat Halep, la microfonul Telekom Sport, potrivit News.ro.





Întâlniri directe Halep vs Pliskova:



2015, Dubai (hard): 6-4, 7-6(4) pentru Halep

2015, Indian Wells (hard): 6-4, 6-4 pentru Halep

2016, Sydney (hard): 6-4, 7-5 pentru Halep

2016, FedCup (hard): (4)6-7, 6-4, 6-2 pentru Pliskova

2016, Montreal (hard): 6-3, 6-3 pentru Halep

2017, Roland Garros (zgură): 6-4, 3-6, 6-3 pentru Halep

2018, Australian Open (hard): 6-3, 6-2 pentru Halep

2018, Madrid (zgură): 6-4, 6-3 pentru Pliskova

2019, FedCup (hard): 6-4, 5-7, 6-4 pentru Halep.