​Cronică de la fața locului: Magiciana - Simona Halep, jobenul și cele două puncte aduse României

Corespondență de la Ostrava

​Simona Halep a scos din joben și al doilea punct pentru România, după o partidă epuizantă cu Karolina Pliskova (6-4, 5-7, 6-4). Confruntare a oferit tenis de calitate, disputa ridicându-se chiar la nivelul unei finale de Grand Slam. Uzura fizică și mentală a fost una teribilă, Simona rezistând perfect din toate punctele de vedere (duel de două ore și 39 de minute). Înainte de startul duelului cu Cehia, inima de suporteri ne spunea că putem calcula scorul final adăugând cele două puncte adunate de Halep. Simo ne-a respectat planurile, iar România a trecut în avantaj în Ostravar Arena (2-1).





Publicul nostru de nota 10





Fără dubii, atunci când vine vorba de public avem deja un avantaj înainte de startul <finalei> dintre Simona Halep și Karolina Pliskova. Pe melodia "More Than You Know" (Axwell Λ Ingrosso) a crescut și mai mult temperatura în tribune. Urmează un meci care oricând ar putea fi o finală de Grand Slam. Vor fi însă altfel de emoții, aici se va juca pentru echipă, pentru tară.







Ieșirea pe teren a celor două personaje principale a fost una demnă de festivitățile de peste ocean: zgomot, culoare, emoție, spectacol.







Poza de la începutul meciului mă face să observ (pentru a câta oară) ce diferență enormă de înălțime este între cele două sportive și să mâ gândesc la același lucru: Simona trebuie, pe cât posibil, să o plimbe pe Karolina, să o transforme, dacă vreți, într-un "uriaș cu picioarele de lut".







Primul game, unul perfect pentru Simona





Karolina a servit, iar Simona a returnat aspru, cu adâncime. Halep a dominat schimburile lungi, nu a lăsat-o pe adversară să se așeze potrivit pentru forehandul său violent, iar break-ul a venit firesc. A fost debutul perfect de meci.







Karolina face pasul în față, lovește perfect (pentru înălțimea ei cu voleul de lângă plasa), iar o dublă greșeală aduce rebreak-ul: o luăm practic de la zero. Publicul din spatele meu este mult mai gălăgios decât ieri, este până la urmă ziua decisivă, e normal ca oamenii să-și concentreze toate energiile.







De la nivelul terenului se simte încordarea, parcă și mingea are un alt sunet față de ieri: este multă ambiție pusă în joc. Erorile făcute de cele două în acest debut de partidă trădează tocmai starea de agitație interioară.







Până și ochii au probleme cu focalizarea la o asemenea viteză





Cel mai disputat schimb al partidei (cel puțin până acum) îi revine Karolinei. Mingea a zburat ca un supersonic peste banda fileului dintr-o parte în alta, este foarte greu ca ochiul să focalizeze cum trebuie de atât de aproape și la o asemenea viteză în execuție.







Passing-ul ucigător





În game-ul al cincilea, dintr-o defensivă prelungită, Simona aruncă o adevărată săgeată în cross scurt, mingea o lasă pe Karolina fără nicio reacție. A fost momentul în care s-au auzit doar suporterii români. Halep continuă să joace razant cu fileul, am emoții la aproape fiecare minge (trec foarte aproape de bandă). Tactica dă însă roade: timpul este scurtat, iar Pliskova este prinsă pe picior greșit în câteva rânduri.







Echilibru fantastic, meci de care pe care





Se joacă la un nivel înalt, cele două jucătoare scot la iveală întreg asenalul: Karolina are multă forță în dreapta ei, în timp ce Simona variază perfect stânga-dreapta, obligând-o pe adversară să returneze mult din deplasare. Se simte tensiunea partidei (3-3), o parte dintre cei prezenți în Ostravar Arena parcă își țin respirația în timpul schimbului.







Așa cum am văzut exersând zilele trecute cu Conchita Martinez, Karolina vine tot mai des la plasă, și-a îmbunătățit mult jocul de lângă fileu (4-3). Este momentul pentru schimbul mingilor și înlocuirea arbitrilor de linie.







Mulți antrenori în tribune și la ei





Karolina atacă bine în lung de linie, face pasul la fileu, dar este neinspirată, iar Simona o pasează. Într-una din lojele din spatele meu se face analiza momentului, indicându-se cu exactitate unde a greșit Pliskova. S-ar putea ca Petr Pala (antrenorul Cehiei) să aibă postul în pericol (să nu ziceți că nu v-am anunțat). Din tribune și de la televizor tenisul este cel mai ușor de jucat peste tot mapamondul.







Mingea lovește banda fileului, iar apoi cade agonizant în terenul Simonei. Deși a făcut un efort fantastic, Halep nu a mai ajuns la minge. A urmat primul moment de frustrare: a dat cu racheta în banca pe care stă în pauze. Se simte dorința imensă pe care Halep o are să câștige meciul. Este atât de evidentă, încât parcă ne-o transmite tuturor...







De multe ori, din fața televizorului mă întrebam de ce Simona nu încearcă să joace slice în unele momente în care mingea nu are înalțime atunci când vine în cross. Văzând-o cum lovește cu backhand-ul din orice poziție, parcă încep să-mi schimb părerea.







Cubul, privirile și eclipsa de soare







Cât eu stau cu ochii în monitor, o minge de game (break) este anulată de hawk-eye. A fost momentul în care toată arena s-a uitat în sus, pe cub, de parcă am fi admirat cu toții o eclipsă de soare.







La reluarea punctului, Simona este agresivă, face diferența cu execuții lungi, iar break-ul vine (nu avea cum să nu apară la cum a jucat Halep la retur). 5-4 și serviciul pentru numărul 3 WTA.







5-4, 40-0, setul e gata îmi zic în minte. Da' de unde? Simona nu mai are adâncime în execuție, iar dreapta Karolinei iese la iveală: egalitate. Urmează însă o lovitură fenomenală: în stilul lui Novak Djokovic, Halep găsește un backhand împins în lung de linie, iar apoi poate fi auzită exclamând: Da! Pentru astfel de lovituri te antrenezi o viață...Nu mai e cale de întors, după 45 de minute Simona câștigă primul set, 6-4.







Simona și ruleta din buzunar





Halep trimite tot mai precis, aproape de baseline, iar Karolina dă din cap dezaprobator. Este tot mai înghesuită de minge, nu are răspuns pentru această "agresiune". Uneori am senzația că Simona are o ruletă în buzunar, prea trimite pe linie :)







Echilibrul se menține, Karolina supraviețuiește unui game dificil de serviciu - a servit la ultima minge pe impar atât de puternic încât am crezut pentru un moment că întâi a aterizat mingea și de-abia apoi a venit și sunetul.







Primul moment greu







La 2-1 pentru Karolina în setul al doilea, Simona are un prim moment mai slab. Nu își găsește ritmul la serviciu, trimite în terenul advers fără atâta răutate, iar forehandul Karolinei nu o iartă. Break la zero, iar publicul gazdă din Ostravar Arena simte deja gust de sânge...







Simona nu tratează corespunzător șansele de break, iar Karolina își câștigă până la urmă serviciul, desprinzându-se astfel la 4-1. Este momentul numai bun pentru încă o porție de trompetă (amestecată cu muzica de la stația de amplificare, senzația este aceea a unui bâlci, acolo unde de la fiecare tarabă se aude o altă muzică).







De la doar câțiva metri de mine, Simona se întinde incredibil și lansează o rachetă plată în lung de linie: Karolina nu poate decât admira lovitura, în timp ce eu am rămas fără să-mi dau seama cu gura căscată.







Karolina este dominată prin schimbările de direcție, începe să piardă avantajul poziționării în teren, iar Simona anulează tot ce agonisise Pliskova cu atâta greutate (4-3).







Din păcate, seria break-urilor continuă: Simona își pierde serviciul, iar apoi aruncă puțin racheta. 5-3 pentru Pliskova, Karolina este la un game distanță de a trimite confruntarea în decisiv. Trezită la momentul oportun, Halep pune <toți banii> pe rever, iar acesta nu o trădează. Karolina este pusă la mișcare, nu mai poate conduce punctele, iar setul este încă departe de a se fi încheiat (5-4).







Pugiliști fără gardă







Dezlățuită, Simona dă un adevărat recital în câteva puncte consecutive: deplasare, rapiditate, lovituri tăioase, tenis de mare campioana (5-5). Partidă plăcută ochiului, cele două își <cară> lovituri precum doi pugiliști fără gardă.







Karolina iese fără <fracturi> dintr-un game infernal, în care Simona a avut trei șanse de break. Halep adună mai multe erori mari pe metrul pătrat, iar sala efectiv erupe în momentul în care Halep găsește doar fileul cu un rever: 7-5, vom avea set decisiv.







Oboseala mentală, tot mai vizibilă





Se joacă deja de două ore, iar meciul a fost unul intens, fără <timpi morți>. Oboseala mentală începe să se vadă la ambele jucătoare: decizii luate pripit, o ușoară ceață în gândire. Karolina își cedează serviciul, dar Simona îi întoarce cadoul: rebreak la zero. Până și instalația de sonorizare dă semne de oboseală (se aude o ușoară microfonie).







Se trece tot mai des peste orice fază de construcție, fiecare jucătoare încearcă să închidă cât mai repede schimburile. Tot mai aproape de baseline și cu topspinul de forehand tot mai evident, Simona preia din nou inițiativa și trece în avantaj cu un break (3-2).







Zgomotele făcute de Simona sunt tot mai pronunțate, își face loc deja și oboseala fizică. Este o adevărată bătălie care se întinde deja de peste două ore și un sfert (iar finalul nu se întrevede prea curând).







Puternică pe picioare, Simona se încăpățânează să reziste forehandurilor violente ale Karolinei, adună punct cu punct ca o furnicuță (între timp mai dă și cu racheta de banca de rezerve), iar cubul magic din Ostravar Arena ne arată 5-2 pentru fostul lider al ierarhiei WTA.







Thiller-ul continuă, "Bruce Willis" refuză să <moară>, iar după ce salvează și o minge de meci se apropie la 5-4. Ce meci avem, ce desfășurare a evenimentelor!







Simona nu se pierde însă cu firea, rămâne concentrată în pofida gălăgiei tot mai pronunțate din tribune, iar pe propriul serviciu închide un meci epuizant pentru toată lumea (cred că am făcut febră și la degete).





6-4, 5-7, 6-4 pentru Simona, jucătoare care a adus României două puncte în confruntarea cu Cehia.





Aici poți urmări desfășurarea LiveText a partidelor de duminică din confruntarea Cehia vs România.