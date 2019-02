Cronică de la fața locului: Încrederea, castelul de nisip și aspiratorul de acasă - Mihaela Buzărnescu, învinsă categoric de Karolina Pliskova

​Am încercat înainte de startul partidei să găsesc unele "talismane", tot ce am putut să găsesc a fost un aspirator al organizatorilor (da, neinspirată variantă, aveți dreptate, dar era model fix precum cel de acasă). Mi-am imaginat că sunt în sufragie și că se va juca pe undeva după regulile mele. Karolina Pliskova a avut însă grijă să risipească iluziile, iar castelul de nisip (reprezentat de încrederea Mihaelei Buzărnescu) s-a deteriorat bucată cu bucată (6-1, 6-4). În urma victoriei, Cehia conduce cu 1-0 în confruntarea cu România din sferturile FedCup.





Suntem peste tot acasă





Mai este o oră până la startul partidei, iar atmosfera deja a început să fie una românească: grupul cel mai important de susținători ai fetelor noastre și-au găsit deja locul în tribune. În Ostravar Arena deja răsună "România, România!" Sigur, cehii nu se înghesuie deocamdată să intre în arenă, lucurile se vor schimba odată cu începutul partidei.







Aspiratorul din sufragerie







Iese și Irina de pe teren, încălzirea s-a încheiat în mod oficial, iar organizatorii ies la atac cu două aspiratoare...model exact cum dețin acasă. Mă simt ca în propria sufragerie, ar fi bine să se joace după regulile mele, nu?







Imnurile, mâna la inimă și încălzirea





Am trecut cu bine și peste momentul intonării imnurilor, în partea lojei delegației noastre putând fi văzute multe mâini ridicate în dreptul inimii. Doar se știe că suntem patrioți, nu? Încălzirea se încheie cu un ușor avantaj de partea noastră: "Miki, Miki" a răsunat din tribune.







Primul game, maraton





Mihaela începe partida cu mult elan, returnează bine, stă aproape de baseline și o incomodează pe Karolina cu reutururi adânci. Game-ul este unul lung, de 10 minute, iar după ce Buzărnescu ratează șanse de break, Cehia este cea care modifică pentru prima dată tabela.







Trompeta pe post de alarmă





Încep să-mi aduc aminte de meciul de la Cluj, dar nu neapărat pentru ceea ce se joacă în aceste prime game-uri. Am rămas în minte cu sunetul scos de una dintre trompetele cehilor. Surpriză, nu am scăpat de ele nici la Ostrava. Sunt prezente la datorie și chiar mă gândeam că ar fi bune drept ton de alarmă pentru cei care nu se pot trezi dimineața.







Începutul de meci, clar al Karolinei





După acel prim game echilibrat, Mihaela a comis două duble greșeli, iar game-ul de serviciu l-a cedat adversarei (2-0). Trimitând puternic cu dreapta și foarte puternic cu primul serviciu, Pliskova a ajuns rapid la 40-0. Deși părea încheiat, game-ul a ajuns la egalitate. Nu a fost însă cale de vreo "minune", iar Karolina a fugit lansat spre 3-0.







Se schimbă copiii de mingi, poate și jocul?





Primele trei game-uri au făcut deja <victime>: copiii de mingi sunt înlocuiți, am putea face ceva și cu tabela? A rămas încremenită la zero în dreptul nostru, trebuie să fie ceva defect. În tribune se dansează, un fel de <dansul pinguinului>, dar varianta de Ostrava. Legănatul celor din tribune nu pare să o afecteze pe Karolina - este pe modul turbo, iar tabela continuă să mă enerveze: tot zero arată în ceea ce ne privește.







Castelul de nisip







La 5-0, Miki are mai multe șanse de a puncta pe tabelă, le ratează însă, iar apoi face și o dublă greșeală. După acel prim game foarte bun la retur, încrederea Mihaelei a dispărut precum un castel de nisip sub primul val de apă...Au trecut 31 de minute la primul raliu, iar Mihaela schimbă în cele din urmă acel mare zero de pe cubul din Ostravar Arena (5-1).







Setul se încheie rapid, 6-1, iar eu am ocazia să aud încă o dată un "obje" (n.r. este ceea ce înteleg eu) din spatele meu - este cuvântul care a însoțit această primă manșă...







Mingile de break, marele calvar





Debutul manșei a doua ne arată o Mihaela parcă un pic mai liniștită: își face serviciul, are apoi o minge de break, dar nu reușeste să o convertească nici pe aceasta. Ocaziile ratate toarnă inevitabil niște ciment în picioare (0-30), însă norocul nostru a fost acela că și Pliskova a avut un game nu tocmai inspirat.







Emil Boc, lider de galerie







Karolina Pliskova ratează o minge de break, aruncă racheta, iar pe aceeași direcție, dar în tribună, îl zăresc pe Emil Boc. În picioare, strigă și dă senzația că parcă ar fi șef de galerie. Între timp, Mihaela supraviețuiește unui game de serviciu epuizant.







Jumătatea de înjurătură





Miki aleargă, se chinuie, rezistă cu greu din defensivă, iar după un forehand ratat vrea să se elibereze cumva de presiune, însă duce doar până la jumătate o tentativă de înjurătură. Văzută din primul rând (mai aproape de atât nu se poate), Karolina este și mai mare decât la televizor - atât din punct de vedere al fizicului, cât mai ales al jocului - cehoaica are lovituri violente care parcă despică mingea.







Presiunea care a rupt echilibrul







Buzărnescu scapă în afara terenului un backhand în lung de linie, iar Karolina rupe echilibrul. Pliskova face break-ul, iar meciul îl închide doar câteva minute mai târziu pe propriul serviciu (6-1, 6-4, după o oră și 25 de minute). Din păcate, calculul hârtiei s-a adeverit, iar Cehia și-a trecut în dreptul ei primul punct. Mai sunt disponibile patru, urmează meciul Simonei Halep cu Katerina Siniakova.





