​FedCup, primul meci: Mihaela Buzărnescu, <povara> confruntării de debut și nivelul ridicat arătat de Karolina Pliskova în 2019

Corespondență de la Ostrava

​Gata cu antrenamentele, de astăzi se trece la lucrurile serioase. Se va juca cu miză, pe puncte, iar Ostravar Arena va răsuna sub încurajările spectatorilor care vor veni să le vadă pe favoritele lor. Nu este tenisul cel mai iubit sport în zonă (am stabilit deja că hocheiul este mereu în capul listei de preferințe), dar Cehia a știut mereu să-și conducă fetele spre atâtea trofee în FedCup. Misiunea Mihaelei Buzărnescu va fi una infernală: Karolina Pliskova este într-o formă incredibilă (10-1 în acest an), va avea și publicul în spate, însă tenisul a oferit atâtea surprize (important este să crezi în ele).







Mihaela a bifat, vineri seară, ultimul antrenament oficial, de astăzi încep meciurile cu miză, contorizate pe tabela de marcaj. Fără să se afle neapărat în cel mai fericit punct al carierei din punct de vedere mental (are nevoie ca de aer de o victorie mare), Buzărnescu știe, cel puțin teoretic, cum să joace împotriva Karolinei. A avut-o în mână practic la Wimbledon-ul de anul trecut, insă nu a gestionat corespunzător finalul de set.







Acum, nu se va mai juca pentru punctele din clasamentul WTA, ci pentru gloria țării de care aparții.







Miki are nevoie de mult curaj, de un serviciu care să o ajute să fie pe pozitie dominatoare în schimburi, să încerce să returneze (atât cât este posibil) cu mult slice și să facă diferența cu forehandul său (de stângace) în cross.







Karolina are, cel puțin la prima vedere, mulți ași în mânecă, însă niciodată nu ai un meci dinainte câștigat, la fel cum nu ești niciodată de la prima minge disputată deja învins.





La Ostrava, Cehia are procentaj de 100% al victoriilor (5 din 5), însă noi sperăm ca meciul cu România să fie primul care să strice puțin albul imaculat din dreptul înfrângerilor.







Karolina Pliskova vs Mihaela Buzărnescu va fi LiveText pe HotNews.ro începând cu ora 14:00.