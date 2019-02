Florin Segărceanu: "Nu o să fie uşor, dar nici imposibil să câștigăm trofeul FedCup"

"Ne bucurăm că trofeul Fed Cup este aproape de noi aici (n.r. - trofeul se află în posesia reprezentativei Cehiei). Încercăm să ne obişnuim cu el. Ne dorim să îl avem acasă, să fie alături de noi. Nu o să fie uşor, dar nici imposibil. Din păcate tragerea la sorţi de anul ăsta nu ne-a fost foarte favorabilă, dar pentru a câştiga trofeul trebuie să învingi pe oricine", a spus Segărceanu, potrivit Agerpres.



Referitor la faptul că Mihaela Buzărnescu va juca în primul meci al întâlnirii cu Cehia, Segărceanu a afirmat: "Practic se trage la sorţi doar prima jucătoare care va începe. Aşa că nu cred că e o problemă că începem cu Mihaela în primul meci, important este să jucăm bine".









Programul meciurilor:





Sâmbătă, de la ora 14:00



Karolina Pliskova - Mihaela Buzărnescu

Katerina Siniakova - Simona Halep



Duminică, de la ora 14:00





Karolina Pliskova - Simona Halep

Katerina Siniakova - Mihaela Buzărnescu

Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova - Irina Begu/ Monica Niculescu





Întâlniri directe:



Karolina Pliskova vs Simona Halep 2-6

Katerina Siniakova vs Simona Halep 1-1

Karolina Pliskova vs Mihaela Buzărnescu 2-0

Katerina Siniakova vs Mihaela Buzărnescu 0-0



Cum arată cele două echipe:



România: Simona HALEP (3 WTA/386 la dublu), Mihaela BUZĂRNESCU (29 WTA/ 27 la dublu), Irina-Camelia BEGU (75 WTA/ 35 la dublu), Ana BOGDAN (105 WTA/ 360 la dublu) și Monica NICULESCU (106 WTA/ 51 la dublu). Căpitan nejucător: Florin Segărceanu.



Cehia: Karolina PLISKOVA (5 WTA/ 214 la dublu), Katerina SINIAKOVA (44 WTA/ 1 la dublu), Marketa VONDROUSOVA (72 WTA/ 102 la dublu) și Barbora KREJCIKOVA (215 WTA/ 2 la dublu). Căpitan nejucător: Petr Pala.



Cine este Cehia



Cehia este una din cele mai importante echipe din competiție, cu 11 titluri de campioană de-a lungul istoriei. Interesant este faptul că începând din 2011 cehoaiecele au câștigat șase titluri, ultimul în 2018.



Anii în care Cehia a câștigat FedCup: 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.



Meciuri jucate în FedCup: 142 (107 victorii, 37 înfrângeri).



România și Cehia s-au întâlnit ultima dată în 2016, în sferturile competiției, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Atunci, v



Meciurile din sferturi:



Cehia - România

Franța - Belgia

Germania - Belarus

Australia - USA



*Echipele trecute primele vor fi gazdele meciurilor.



Confruntarea dintre Cehia și România se va disputa pe hard, în perioada 9-10 februarie, în Ostravar Arena