Mihaela Buzărnescu: "Nu e o presiune în plus pentru mine că voi juca în primul meci"

FedCup: Cehia vs România

Mihaela Buzărnescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Ostrava, că nu e o presiune în plus faptul că va juca în primul meci al întâlnirii de Fed Cup dintre Cehia și România. Buzărnescu o va înfrunta sâmbătă pe Karolina Pliskova, prima "rachetă" a Cehiei. Partida va începe la ora 14:00 și va fi transmisă în direct pe Digisport și Telekom Sport și LiveText pe HotNews.ro.





"Nu e o presiune în plus pentru mine. Eram pregătită pentru orice, important este să aducem rezultate bune. Aşa că sunt OK cu tragerea la sorţi, nu am nicio problemă", a spus Buzărnescu la finalul tragerii la sorţi.





"Pliskova este o jucătoare ce are ca avantaj suprafaţa rapidă. Dar când am jucat împotriva ei la Wimbledon am fost foarte aproape să câştig. Iar asta îmi dă încredere şi motivaţie pentru întâlnirea de mâine. Şi eu mă adaptez foarte bine la orice suprafaţă, nu am avut probleme pe zgură, iarbă sau hard. Hardul este şi una dintre suprafeţele mele favorite şi mă bucur că aici se joacă pe hard. Într-adevăr, nu e o suprafaţă uşoară, însă pentru toate va fi la fel şi trebuie să ne adaptăm, iar la final vom vedea rezultatul", a precizat Buzărnescu, potrivit Agerpres.





Pliskova vs Buzărnescu, întâlniri directe:





2012, Nottingham (iarbă): 4-6, 6-3, 7-5 pentru Pliskova

2018, Wimbledon (iarbă): 3-6, 7-6(3), 6-1, pentru Pliskova











Programul meciurilor:





Sâmbătă, de la ora 14:00



Karolina Pliskova - Mihaela Buzărnescu

Katerina Siniakova - Simona Halep



Duminică, de la ora 14:00





Karolina Pliskova - Simona Halep

Katerina Siniakova - Mihaela Buzărnescu

Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova - Irina Begu/ Monica Niculescu





Întâlniri directe:



Karolina Pliskova vs Simona Halep 2-6

Katerina Siniakova vs Simona Halep 1-1

Karolina Pliskova vs Mihaela Buzărnescu 2-0

Katerina Siniakova vs Mihaela Buzărnescu 0-0



Cum arată cele două echipe:



România: Simona HALEP (3 WTA/386 la dublu), Mihaela BUZĂRNESCU (29 WTA/ 27 la dublu), Irina-Camelia BEGU (75 WTA/ 35 la dublu), Ana BOGDAN (105 WTA/ 360 la dublu) și Monica NICULESCU (106 WTA/ 51 la dublu). Căpitan nejucător: Florin Segărceanu.



Cehia: Karolina PLISKOVA (5 WTA/ 214 la dublu), Katerina SINIAKOVA (44 WTA/ 1 la dublu), Marketa VONDROUSOVA (72 WTA/ 102 la dublu) și Barbora KREJCIKOVA (215 WTA/ 2 la dublu). Căpitan nejucător: Petr Pala.



Cine este Cehia



Cehia este una din cele mai importante echipe din competiție, cu 11 titluri de campioană de-a lungul istoriei. Interesant este faptul că începând din 2011 cehoaiecele au câștigat șase titluri, ultimul în 2018.



Anii în care Cehia a câștigat FedCup: 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.



Meciuri jucate în FedCup: 142 (107 victorii, 37 înfrângeri).



România și Cehia s-au întâlnit ultima dată în 2016, în sferturile competiției, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Atunci, v



Meciurile din sferturi:



Cehia - România

Franța - Belgia

Germania - Belarus

Australia - USA



*Echipele trecute primele vor fi gazdele meciurilor.



Florin Segărceanu: "Nu o să fie uşor, dar nici imposibil să câştigăm trofeul FedCup"





Confruntarea dintre Cehia și România se va disputa pe hard, în perioada 9-10 februarie, în Ostravar Arena