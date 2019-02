Arabela, FedCup și "surpriza" din tren: "Nici aici nu scap de voi?"

Corespondența de la Ostrava

Am regăsit o parte mică din copilărie odată cu aterizarea la Praga. Limba vorbită în jurul meu m-a dus cu gândul la Arabela și Rumburak. Vremea nu tocmai primitoare din capitala Cehiei (ceață și grade cu minus în prima parte a zilei) a fost în antiteză cu ceea ce am găsit în restul drumului cu trenul până la Ostrava. Urcat în vagon cu doar câteva minute înainte ca "uriașul" de fier să se pună în mișcare, am avut surpriza să întâlnesc o figură cunoscută pentru privitorii de tenis. Marijana Veljovic este un nume respectat în rândul arbitrilor din tenisul mondial, ea urmând să se afle în scaun la confruntarea dintre Cehia și România (9, 10 februarie, LiveText pe HotNews.ro).







Nici aici nu scap de voi? :)







Drumul meu spre Ostrava s-a intersectat și cu căile ferate din Cehia. Crezând probabil că sunt unul de-al casei și că oricum cunosc împrejurimile, una dintre doamnele de la ghișeu m-a repartizat chiar la primul tren care "să fugă" în direcția confruntării din FedCup, aflându-mă astfel la doar câteva minute distanță de plecarea acestuia.







Scăpat de stresul transportului și urcat în <uriașul> gri, pe culoarul vagonului am dat peste una dintre cele mai cunoscute arbitre din tenisul mondial, Marijana Veljovic.





Surprinsă de faptul că este recunoscută chiar și în acest mijloc de transport în comun, sârboaica m-a întrebat care este legătura mea cu acest sport, de ce mă aflu pe ruta de Ostrava, acolo unde se va disputa un meci din FedCup. Destăinuirea identității i-a smuls sârboaicei un sincer: "Nici aici nu scap de voi?" (n.r. de jurnaliști).







În cele câteva minute în care am dialogat, Veljovic a lăsat să se înțeleagă că se așteaptă la un weekend încins, o confruntare în care orice detaliu cât de mic poate face diferența și că publicul ar putea să fie un factor important (se știe despre fanii cehi că sunt capabili să facă o atmosferă electrizantă).







Sârboaica a completat că meciurile din FedCup sunt în general mai greu de arbitrat, iar asta pentru că spectatorii gazdă (indiferent cine sunt aceștia) își vor susține necondiționat favoritele, uneori chiar și peste limita fair-play-ului.







Ducând discuția mai departe, Marijana (o împătimită a Instagram-ului) a mai precizat că în unele momente meciurile bărbaților sunt mai ușor de arbitrat, aceștia arătând o anume formă de respect în momentul în care în scaun se află o arbitră.







Am încheiat discuția și am luat-o fiecare pe drumul lui (odată cu sosirea în gara din Ostrava) cu speranța că fiecare va fi <împlinit> după acest weekend: eu cu o victorie a României, iar ea cu încă un eveniment în care șă-și ducă la bun sfârșit munca.







Cehia vs România din sferturile FedCup se va disputa în zilele de 9 și 10 februarie, la Ostrava. Meciurile fetelor noastre vor fi LiveText pe HotNews.ro.







Cum arată cele două echipe:





România: Simona HALEP (3 WTA/386 la dublu), Mihaela BUZĂRNESCU (29 WTA/ 27 la dublu), Irina-Camelia BEGU (75 WTA/ 35 la dublu), Ana BOGDAN (105 WTA/ 360 la dublu) și Monica NICULESCU (106 WTA/ 51 la dublu). Căpitan nejucător: Florin Segărceanu.





Cehia: Karolina PLISKOVA (5 WTA/ 214 la dublu), Katerina SINIAKOVA (44 WTA/ 1 la dublu), Marketa VONDROUSOVA (72 WTA/ 102 la dublu) și Barbora KREJCIKOVA (215 WTA/ 2 la dublu). Căpitan nejucător: Petr Pala.





Cine este Cehia





Cehia este una din cele mai importante echipe din competiție, cu 11 titluri de campioană de-a lungul istoriei. Interesant este faptul că începând din 2011 cehoaiecele au câștigat șase titluri, ultimul în 2018.







Anii în care Cehia a câștigat FedCup: 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.







Meciuri jucate în FedCup: 142 (107 victorii, 37 înfrângeri).





România și Cehia s-au întâlnit ultima dată în 2016, în sferturile competiției, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Atunci, victoria le-a revenit cehoaicelor cu 3-2 (meciul decisiv a fost cel de dublu).







Meciurile din sferturi:





Cehia - România

Franța - Belgia

Germania - Belarus

Australia - USA







*Echipele trecute primele vor fi gazdele meciurilor.