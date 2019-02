Tatăl danezei Caroline Wozniacki, despre problemele de sănătate ale fiicei sale: "Nu ştim cât timp va mai putea să joace tenis"

Caroline Wozniacki (10 WTA) se confruntă cu probleme serioase de sănătate, mult mai grave decât de credea inițial. Fostul lider mondial a anunțat în toamna anului trecut că suferă de poliartrită reumatoidă. Tatăl şi antrenorul danezei, Piotr Wozniacki, a vorbit, într-un interviu pentru Sport.pl, despre starea de sănătate a fiicei sale și a mărturisit că nu se știe cât timp va mai putea juca tenis.





Wozniacki s-a retras din echipa de FedCup a Danemarcei care va înfrunta Polonia la finalul acestei săptămâni și riscă să nu poată participa la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo. Pentru a lua parte la JO, regulamentul ITF prevede că un jucător de tenis trebuie să participe la trei evenimente din cadrul FedCup (feminin) sau Cupa Davis (masculin), în perioada 2016-2020.





Despre retragerea din echipa de FedCup a Danemarcei pentru meciul cu Polonia





"Problemele ei de sănătate au fost decisive. Caroline este acum la 50% din capacitatea sa. Nu este suficient pentru a lua în serios o competiție precum cea de FedCup. Din cauza aceasta s-a retras. Când vrei să reprezinți o țară, trebuie să fii pregătit 100%. Din păcate, nu a fost posibil în acest moment", a declarat Piotr Wozniacki.





"Nu ştim cât timp va mai putea să joace tenis"





"Ştiam că există riscul să nu poată participa la Jocurile Olimpice, dar pe de altă parte nu ştim cum va decurge acest sezon. Nu ştim cât timp va mai putea să joace tenis. Suntem într-o nouă situaţie, după ce a fost diagnosticată cu acea boală anul trecut. Pentru moment suntem bucuroşi când se trezeşte şi se poate antrena în acea zi", a spus Piotr Wozniacki pentru Sport.pl.





Caroline Wozniacki a anunțat în toamna anului trecut că, înainte de US Open, a fost diagnosticată cu poliartrită reumatoidă.





"A fost șocant, normal. Sunt fericită pentru cât de optimistă am rămas în ultima perioadă. M-am trezit într-o zi și nu puteam ridica mâinile deasupra capului. M-am speriat rău. Simțeam durere în mâini, picioare și genunchi. Umerii și coatele erau și mai rau, nici nu puteam să mă spăl pe dinți, să-mi spăl părul, atât de rău îmi era.





Simptomele erau din ce în ce mai rău, știam că e ceva greșit și am hotărât să merg la doctor. Nu eram prea speriată pentru că știam ce ar putea fi. Dar diagnosticul m-a trezit", spunea Wozniacki, la finalul lui 2018, potrivit Digi Sport.





Ce este poliartrita reumatoidă







Poliartrita reumatoidă este o boală inflamatorie cronică, ce poate afecta chiar mai mult decât articulațiile. La anumite persoane, poliartrita reumatoidă poate afecta ochii, pielea, plămânii sau vasele de sânge. Poliartrita reumatoidă este cea mai frecventă afecțiune reumatică de tip inflamator, estimându-se că afectează aproximativ 1 % din populație, în decursul vieții.



Este o boală autoimună, în care sistemul imunitar "atacă" în mod eronat structuri proprii ale organismului (de exemplu articulațiile). Spre deosebire de boala artrozică, în care modificările survin prin suprasolicitarea articulației, în cazul artritei reumatoide modificările apar prin inflamație primară, pe articulații anterior normale, cu dezvoltarea exagerată a membranei sinoviale, ce erodează și distruge articulația.







În vârstă de 28 de ani, Caroline Wozniacki are în palmares 30 de trofee, dintre care unul de Grand Slam, la Australian Open (a învins-o în finală pe Simona Halep).





Titluri WTA la simplu: 2018 - Australian Open, Eastbourne, Beijing; 2017 - Tokyo (Pan Pacific), Turneul Campioanelor; 2016 - Tokyo (Pan Pacific), Hong Kong; 2015 - Kuala Lumpur; 2014 - Istanbul; 2013 - Luxembourg; 2012 - Seoul, Moscova; 2011 - Dubai, Indian Wells, Charleston, Bruxelles, Copenhaga, New Haven; 2010 - Ponte Vedra Beach, Copenhaga, Montreal, New Haven, Tokyo (Pan Pacific), Beijing; 2009 - Ponte Vedra Beach, Eastbourne, New Haven; 2008 - Stockholm, New Haven, Tokyo (Japan Open).