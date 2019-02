Site-ul WTA confirmă: Thierry Van Cleemput este în mod oficial noul antrenor al Simonei Halep

Incertitudinile au luat sfârșit, iar Simona Halep (3 WTA) are în mod oficial un înlocuitor pentru Darren Cahill. Conform site-ului oficial al WTA, Halep l-a angajat pe Thierry Van Cleemput, belgianul fiind noul antrenor al ultimei câștigătoare de la Roland Garros.



Site-ul oficial al WTA citează WTA Insider, aceștia fiind cei care au obținut confirmarea din partea managerului PR al Simonei Halep.



Simona Halep va juca în următoarea perioadă la Doha (turneu care are loc în perioada 11-16 februarie) și Dubai (17-23 februarie). Cele două competiții vor fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.



În vârstă de 50 de ani, Thierry Van Cleemput a încheiat de curând colaborarea cu David Goffin. El l-a pregătit pe Goffin din luna aprilie a anului 2014. De-a lungul carierei i-a mai antrenat pe Olivier Rochus, Steve Darcis și a fost asistent în echipa de Cupa Davis, potrivit atptour.com.

Alături de Thierry Van Cleemput, David Goffin a câştigat 4 titluri ATP, la Kitzbuhel, Metz, Shenzhen şi Tokyo, iar în 2017 a atins poziţia maximă în clasamentul ATP, locul 7.



La începutul lunii noiembrie a anului trecut, Darren Cahill a anunțat că nu va mai fi antrenorul Simonei Halep, australianul invocând motive familiale. La Australian Open, Halep a mai colaborat cu Cahill, dar şi cu căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, Florin Segărceanu.



Postarea de pe contul oficial de Twitter al WTA:





