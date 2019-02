Kiki Bertens, campioană la Sankt Petersburg - Victorie în două seturi cu Donna Vekic

Kiki Bertens (8 WTA) și-a respectat statutul de favorită și s-a impus în finala turneului de categorie "Premier" de la Sankt Peterburg. Olandeza a învins-o în două seturi pe croata Donna Vekic (30 WTA), cap de serie 8, scor 7-6 (2), 6-4, trecându-și în palmares al optulea titlul WTA din carieră.

A fost a doua victorie obținută de Bertens în fața jucatoarei din Croația, care conduce cu 3-2 la meciurile directe. Ultima confruntare înaintea duelului de la Sankt Petersburg avusese loc chiar în acest an, în optimile turneului de la Brisbane, unde Vekic s-a impus cu 7-6(5), 1-6, 7-5.



Kiki Bertens (27 de ani) mai are în palmares șapte trofee WTA: Charleston, Cincinnati, Seoul - 2018; Gstaad, Nürnberg - 2017; Nürnberg - 2016; Fès - 2012. În vârstă de 22 de ani, Donna Vekic a câștigat până acum două titluri WTA, la Nottingham (2017) și Kuala Lumpur (2014).



.@kikibertens is your 2019 @Formula_TX champion!



Defeats Donna Vekic 7-6(2), 6-4 to claim her 8th WTA singles title! pic.twitter.com/dzByyGyEUx