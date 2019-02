VIDEO Kiki Bertens, campioană la Sankt Petersburg - Victorie în două seturi cu Donna Vekic

Kiki Bertens (8 WTA) și-a respectat statutul de favorită și s-a impus în finala turneului de categorie "Premier" de la Sankt Peterburg. Olandeza a învins-o în două seturi pe croata Donna Vekic (30 WTA), cap de serie 8, scor 7-6 (2), 6-4, trecându-și în palmares al optulea titlul WTA din carieră.

Bertens s-a impus după un meci care a durat o oră şi 43 de minute și va primi 141.500 de dolari şi 470 de puncte WTA, iar Vekic se va alege cu un cec în valoare de 75.555 de dolari şi 305 puncte WTA.



A fost a doua victorie obținută de Bertens în fața jucătoarei din Croația, care conduce cu 3-2 la meciurile directe. Ultima confruntare înaintea duelului de la Sankt Petersburg avusese loc chiar în acest an, în optimile turneului de la Brisbane, unde Vekic s-a impus cu 7-6(5), 1-6, 7-5.



Kiki Bertens (27 de ani) mai are în palmares șapte trofee WTA: Charleston, Cincinnati, Seoul - 2018; Gstaad, Nürnberg - 2017; Nürnberg - 2016; Fès - 2012.



În vârstă de 22 de ani, Donna Vekic a câștigat până acum două titluri WTA, la Nottingham (2017) și Kuala Lumpur (2014). Croata mai are alte patru finale pierdute: Washington DC - 2018; Tashkent - 2015; Birmingham - 2013; Tashkent - 2012.

Grație parcursului de la Sankt Petersburg, Donna Vekic va urca cinci locuri în clasamentul WTA și, începând de luni, se va afla pe poziția 25, cea mai bună a carierei. Kiki Bertens va rămâne pe locul 8.

Câștigătoarele turneului de la Sankt Petersburg:

2019 Kiki Bertens

2018 Petra Kvitova

2017 Kristina Mladenovic

2016 Roberta Vinci

Vezi mai jos ultimul punct al finalei:



