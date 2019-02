Cupa Davis: Alexander Zverev, decisiv pentru Germania - Rezultatele complete ale partidelor din preliminarii

Zverev, singurul jucător din top 10 ATP care a luat parte la aceste preliminarii, a anunţat, însă, că nu va evolua şi la turneul final programat între 18 şi 24 noiembrie la Madrid, cu participarea a 18 echipe, nefiind de acord cu schimbarea formatului tradiţionalei competiţii de tenis rezervată echipelor naţionale.



La capătul meciurilor din acest weekend, 12 echipe, între care cele ale Serbiei, Australiei şi Germaniei, şi-au asigurat prezenţa la turneul final din capitala spaniolă, la care sunt calificate direct cele patru semifinaliste ale ediţiei de anul trecut a Cupei Davis - Croaţia (deţinătoarea trofeului), Franţa, Spania şi SUA. De asemenea, la competiţiei vor mai fi prezente Marea Britanie şi Argentina, în calitate de invitate.



Rezultate:

Brazilia - Belgia 1-3

Germania - Ungaria 5-0

Columbia - Suedia 4-0

Uzbekistan - Serbia 2-3

Elveţia - Rusia 1-3

Austria - Chile 2-3

Australia - Bosnia 4-0

Kazahstan - Portugalia 3-1

Slovacia - Canada 2-3

India - Italia 1-3

Cehia - Olanda 1-3

China - Japonia 2-3



Echipele învingătoare au obţinut calificarea la turneul final de la Madrid.





\uD83D\uDC4FCongratulations to the 18 nations going to the #DavisCupMadridFinals



\uD83C\uDDED\uD83C\uDDF7Croatia\uD83C\uDFC6

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7France\uD83E\uDD48

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8Spain\uD83E\uDD49

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7Argentina\uD83E\uDD49

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8USA\uD83C\uDCCF

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7Great Britain\uD83C\uDCCF



QUALIFIERS

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFAAustralia

\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEABelgium

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDE6Canada

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF1Chile

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF4Colombia

\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEAGermany

\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9Italy

\uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF5Japan

\uD83C\uDDF0\uD83C\uDDFFKazakhstan

\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1Netherlands

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFARussia

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8Serbia