Naomi Osaka, titlul de la Australian Open și "indiferența" mamei sale

​La 21 de ani, Naomi Osaka are circuitul profesionist feminin la picioare, nipona reușind să împuște la Melbourne doi iepuri dintr-un foc: titlul de la Australian Open (al doilea Grand Slam din carieră) și locul întâi în clasamentul WTA. Naomi a povestit de curând cum au reacționat cei din familia sa după ce s-a încoronat regină la Antipozi, mama sa ieșind în evidență: "Nici măcar nu m-a felicitat după ce am câștigat trofeul", a precizat noul lider mondial.







Naomi a arătat în Australia că titlul de la US Open nu a fost o întâmplare, Osaka bifând la Melbourne al doilea Grand Slam consecutiv din circuitul feminin. Învingătoare în marea finală cu Petra Kvitova, nipona a așteptat să încheie toate obligațiile cu presa pentru a putea vorbi cu cei din familie.







Mama nici măcar nu a felicitat-o





Într-un interviu pentru WTA Insider, Naomi a povestit în detaliu cum au decurs discuțiile cu cei din familia sa după titlul de Grand Slam cucerit în Australia.







"Am sunat-o pe mama imediat după ce am terminat toate discuțiile cu presa. Nici măcar nu m-a felicitat pentru titlul de la Australian Open. A ridicat tonul la mine să mă duc la culcare, iar eu m-am simțit iubită. Apoi am sunat-o pe sora mea când m-am întors la hotel, iar ea a fost foarte bucuroasă pentru mine", a povestit Naomi Osaka.







"Cu tata vorbesc destul de mult, este un tip înțelept. Mi-a spus să mă concentrez pe lucrurile pe care pot să le controlez", a completat Osaka.







<Pățania> lui Naomi nu este singulară în circuitul WTA, Na Li povestind la un moment dat cât de "neimpresionată" a fost mama ei după ce chinezoaica a câștigat titlul de la Roland Garros în 2011.





"Mama nu a avut niciun fel de reacție după ceea ce am reușit la Paris, mi-a spus doar că știe că am câștigat un titlu important și cam atât" - Na Li.







Despre ascensiunea fantastică din ultima perioadă





"Nu mă așteptam ca lucrurile să se întâmple atât de repede, totul pare ca un vis frumos. Nu speram să ajung într-o asemenea situație. Îmi propusesem ca în doi ani să ajung în TOP 10, poziția pe care mă aflu astăzi mi se pare ireală. Îmi doresc să am un parcurs bun pe întregul an, nu doar în sezonul de hard", a conchis Naomi Osaka.



În 2019, japoneza are 9 victorii și o singură înfrângere (Lesia Tsurenko a învins-o la Brisbane în semifinale, scor 6-2, 6-4).







Osaka are 7030 de puncte în clasamentul live al ierarhiei WTA, cu 1110 puncte avans față de Petra Kvitova și 1448 față de Simona Halep.







Naomi Osaka, împreună cu părinții ei

Sursa foto: fabwags.com

Tatăl: Leonard Francois, născut în Haiti

Mama: Tamaki Osaka, născută în Japonia

Sora: Mari Osaka