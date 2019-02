Ion Țiriac, Simona Halep și locul 1 WTA: "Și dacă va cădea pe 33, ce se întâmplă? Acum toți se pricep la tenis"

Dupa încheierea Australian Open, Simona Halep a cedat locul întâi din clasamentul WTA, jucătoarea noastră fiind depășită de Petra Kvitova (2) și Naomi Osaka (1). În stilu-i caracteristic, Ion Țiriac a comentat acest lucru: "Și dacă va cădea pe 33, ce se întâmplă? Acum toți se pricep la tenis".







Despre performanțele Simonei Halep



"Atenție! Simona a stat un an și ceva numărul unu în lume. N-a câștigat la loto să stea atât timp acolo, ci prin munca ei, a familiei... Cică a căzut Simona Halep. M-am uitat la ea, nu e julită, n-are nimic. A căzut pe locul 3, și? Și dacă va cădea pe locul 33, ce se întâmplă? Acum se pricep toți la tenis. Mie să-mi vorbească cineva după ce Simona va avea 30 de meciuri jucate anul ăsta" - Ion Țiriac, într-o intervenție la Antena3.



"Nu poți să nu joci din septembrie până în ianuarie și să fii la un nivel înalt. Eu nu pot să-mi dau cu presupusul până când n-o să joace 30 de meciuri. Și dacă eu nu pot să-mi dau cu presupusul, eu care i-am avut pe toți, de la Villas, la Becker, Ivanisevici și Safin, pe care i-am făcut numărul 1 în lume... Vă dați seama. Lăsați-o să joace" - Ion Țiriac.



Omul de afaceri lasă să se înțeleagă că Simonei Halep nu i-a stat gândul doar la tenis



"Are un mare handicap, este prea talentată și, din când în cand, nu te mai concentrezi la o singură treabă. Și tot talentul ăsta... uitați-vă la domnul Năstase", a conchis Ion Țiriac.



Următoarea competiție la care Simona Halep va participa va fi FedCup, acolo unde România se va duela cu Cehia, la Ostrava, pe 9 și 10 februarie. Confruntarea cu cehoaicele va fi LiveText pe HotNews.ro.