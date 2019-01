Echipa Cehiei pentru duelul din FedCup cu România: Karolina Pliskova, Katerina Siniakova, Marketa Vondrousova și Barbora Krejcikova

Karolina PLISKOVA (5 WTA/ 214 la dublu), Katerina SINIAKOVA (38 WTA/ 1 la dublu), Marketa VONDROUSOVA (73 WTA/ 99 la dublu) și Barbora KREJCIKOVA (213 WTA/ 2 la dublu). Căpitan nejucător: Petr Pala.

Petra Kvitova a anunțat că nu va juca împotriva României. Ea este cea mai bine clasată jucătoare din Cehia (2 WTA).

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF Defending #FedCup champions Czech Republic will look to @KaPliskova to lead them against Romania on 9-10 February in Ostrava! \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF pic.twitter.com/BAfSxaiZLX