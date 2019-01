Echipa României pentru duelul din FedCup cu Cehia: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Ana Bogdan și Monica Niculescu vor reprezenta tricolorul

Federația Română de Tenis a anunțat, miercuri, lotul cu care România va aborda meciul cu Cehia din sferturile FedCup de la Ostrava (arenă de 9.779 de locuri). Principala "rachetă" a țării va fi Simona Halep (locul 3 WTA), celelalte componente fiind Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Ana Bogdan și Monica Niculescu. Confruntarea cu cehoaicele va avea loc în zilele de 9 și 10 februarie 2019.





Echipa României:





Simona HALEP (3 WTA), Mihaela BUZĂRNESCU (28 WTA), Irina-Camelia BEGU (71 WTA), Ana BOGDAN (99 WTA) și Monica NICULESCU (100 WTA). Căpitan nejucător: Florin Segărceanu.





Ce spune căpitanul nejucător al României:





"Am avut puțină neșansă la tragerea la sorți, pentru că jucăm împotriva celei mai valoroase și mai titrate națiuni din Fed Cup în ultimul deceniu, și, în plus, Kvitova și Pliskova sunt în mare formă în acest început de an, cu două turnee câștigate și semifinală și finală la Australian Open. Apoi, din punct de vedere al clasamentelor, vorbim despre o echipă care are în componență jucătoarea nr. 2 și nr. 5 în lume, la simplu, și nr. 1 și nr. 2 mondial, la dublu.





Asta spune tot despre valoarea echipei Cehiei. Poate că plecăm cu șansa a doua, cum se spune, dar suntem conștienți că în aceste întâlniri de Fed Cup se pot întâmpla multe surprize, mai ales că presiunea o să fie mai mare din partea, pentru că sunt favorite și pentru că joacă acasă.







Dacă noi o să avem, la ora meciului, toate fetele bine pregătite și sănătoase, și la fel și pe Simona, despre care știm că poate să învingă la orice oră pe oricine, pe orice suprafață, este clar că avem o șansă bună" - Florin Segărceanu, citat de FRT.



"Confruntările cu echipe campioane sunt mereu palpitante și încărcate de emoții, iar Fed Cup este o competiție în care orice este posibil atunci când crezi cu adevărat în echipa ta. România are acum o echipă puternică, hotărâtă și determinată să joace cel mai bun tenis la Ostrava. Indiferent de componența echipei Cehiei, întâlnirea va fi dificilă, dar eu cred cu tărie în valoarea fetelor noastre" - Alina CERCEL-TECȘOR, antrenorul României.





Meciurile din sferturi:

Cehia - România

Franța - Belgia

Germania - Belarus

Australia - USA

*Echipele trecute primele vor fi gazdele meciurilor.



România și Cehia s-au întâlnit ultima dată în 2016, în sferturile competiției, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Atunci, victoria le-a revenit cehoaicelor cu 3-2 (meciul decisiv a fost cel de dublu).

Cine este Cehia







Cehia este una din cele mai importante echipe din competiție, cu 11 titluri de campioană de-a lungul istoriei. Interesant este faptul că începând din 2011 cehoaiecele au câștigat șase titluri, ultimul în 2018.



Anii în care Cehia a câștigat FedCup: 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.

Meciuri jucate în FedCup: 142 (107 victorii, 37 înfrângeri).

Cele mai importante jucătoare ale Cehiei:



Petra Kvitova - a anunțat că nu va juca contra României

Karolina Pliskova

Barbora Strycova

Katerina Siniakova

Lucie Safarova

Marketa Vondrousova

Kristyna Pliskova.

Arena din Ostrava unde va avea loc meciul în mai multe ipostaze:

Cehia vs România: