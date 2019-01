Simona Halep: "Înainte să câștig un Grand Slam nu eram negativistă, dar aveam un fel de presiune"

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a vorbit sincer despre perioda carierei în care a simţit cea mai mare presiune: cea dintre momentul în care a devenit numărul unu în lume şi primul trofeu de Grand Slam, Roland Garros 2018, transmite Mediafax.







Constănţeanca a avut de-a face cu o presiune mentală cu care s-au confruntat, de-a lungul timpului, şi Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic sau Jelena Jankovic: era numărul unu în lume, domina circuitul, dar nu reuşea să câştige un mare trofeu.







Zi de zi, după antrenamentele istovitoare, gândul Simonei a zburat doar spre succesul care o putea debloca mental, după cum chiar Halep recunoaşte:





"M-am gândit la acest lucru după zilele dificile de antrenament. Eram întotdeauna mulţumită de felul în care mă antrenez, dar îmi spuneam ‘Ok, acea mare zi va veni sau nu?‘. Întotdeauna am avut întrebarea asta în cap. Nu era neapărat negativistă, dar era un fel de presiune", a declarat Simona pentru revista Tennis Head.





Perioada grea s-a terminat odată cu succesul obţinut în faţa lui Sloane Stephens în marea finală de la Roland Garros 2018, iar eliberarea a fost mare:







"De fiecare dată când începeam conferinţa de presă această întrebare apărea, dacă mai cred că voi câştiga un Grand Slam. Acum s-a încheiat şi mă simt mai relaxată. Am fost incredibil de fericită, dar am muncit atât de mult pentru acel trofeu şi eram foarte obosită. Am fost la un restaurant cu aproximativ 50 de oameni, prieteni care au fost la meci, echipa şi familia mea. Am sărbătorit până la 1 noaptea şi apoi m-am întors la hotel şi am adormit cu trofeul. Acesta a fost felul meu de a sărbători", a mai povestit Simona, care a pierdut finalele de la Roland Garros 2014 (cu Maria Sharapova), Roland Garros 2017 (cu Jelena Ostapenko) şi Australian Open 2018 (cu Caroline Wozniacki) înainte să ridice deasupra capului trofeul de la Openul Francez.





Următoarea competiție la care Simona Halep va putea fi văzută va fi meciul din sferturile FedCup contra Cehiei. Disputa va avea loc în zilele de 9 și 10 februarie, iar HotNews.ro va transmite LiveText toate întâlnirile de la Ostrava.