​VIDEO WTA Sankt Petersburg: Prima victorie după patru luni pentru Jelena Ostapenko (6-1, 0-6, 6-0 cu Kristina Mladenovic)

Fiind cunoscute drept două dintre cele mai inconstante jucătoare din circuit, Jelena și Kristina s-au comportat conform așteptărilor. Ostapenko a pierdut un singur game în primul set, Mladenovic a răspuns cu un "bagel" în setul secund, însă letona și-a revenit și a câștigat și ea un set la 0.



Pentru un loc în sferturi, Jelena Ostapenko se va confrunta cu Anastasia Pavlyuchenkova, jucătoare aflată într-o formă excelentă ( a jucat în sferturi la Australian Open ), care a trecut de Alize Cornet, scor 7-5, 7-6(4).





Jelena a învins-o pe Anastasia în ambele confruntări directe de până acum, la Birmingham în 2016 (7-6(2), 6-1) și în partida de Fed Cup dintre Letonia și Rusia din aprilie 2018 (7-5, 6-1).





De patru luni nu mai câștigase letona o partidă de simplu. Ultima victorie a Jelenei data din 29 septembrie, când o învingea pe Magdalena Rybarikova în primul tur la Beijing, scor 6-4, 7-6(3). Din acel moment, Ostapenko a pierdut cinci partide consecutive, trei dintre ele în 2019 ( Monica Niculescu i-a administrat un 6-0, 6-2 în chiar prima zi a anului, la Shenzhen ).





De cealaltă parte, Mladenovic ajunge la cinci înfrângeri consecutive. Franțuzoaica nu a mai câștigat un meci din 12 decembrie 2018, când o învingea pe Isabella Shinikova (Bulgaria/250 WTA) în optimi la Dubai, scor 6-3, 6-2.





Turul I, rezultatele înregistrate marți:





Veronika Kudermetova (Rusia/108 WTA) vs Olga Danilovic (Serbia/111) 6-2, 6-1

Julia Goerges (Germania/16) vs Maria Sakkari (Grecia/37) 6-2, 7-5

Tereza Martincova (Cehia/181) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan/41) 4-6, 6-2, 6-2

Donna Vekic (Croația/30) vs Timea Bacsinszky (Elveția/112) 4-6, 6-1, 6-3

Ysaline Bonaventure (Belgia/148) vs Katerina Siniakova (Cehia/38) 6-4, 7-6,(3)

Victoria Azarenka (Belarus/51) vs Margarita Gasparyan (Rusia/81) 6-4, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia/32) vs Alize Cornet (Franța/50) 7-5, 7-6(4)

Jelena Ostanpenko (Letonia/22) vs Kristina Mladenova (Franța/44) 6-1, 0-6, 6-0

Turneul de la Sankt Petersburg (Rusia) face parte din categoria "Premier" și este dotat cu premii totale în valoare de $823,000. Competiția se desfășoară pe hard, în perioada 28 ianuarie - 3 februarie. Campioana en-titre este cehoaica Petra Kvitova, favorita principală la actuala ediție.

Petra Kvitova (favorita nr. 1) vs Victoria AzarenkaVeronika Kudermetova vs Donna Vekic (8)Daria Kasatkina (3) vs Maria SharapovaVera Zvonareva vs Julia Goerges (5)Katie Boulter/Ekaterina Alexandrova vs Tereza MartincovaAlison Van Uytvanck vs Aryna Sabalenka (4)Jelena Ostapenko (6) vs Anastasia PavlyuchenkovaYsaline Bonaventure vs Kiki Bertens (2)