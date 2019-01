WTA Hua Hin: Garbine Muguruza, în optimi - Victorie în două seturi cu Sabine Lisicki (Rezultatele zilei)

Garbine Muguruza (15 WTA), principala favorită, a învins-o în două seturi pe germanca Sabine Lisicki (199 WTA, beneficiara unui wild card), scor 6-3, 6-4, calificându-se în optimile turneului de la Hua Hin (Thailanda). Pentru spaniolă urmează un duel cu o altă jucătoare din Germania, Mona Barthel (84 WTA).



"Știam că e un prim tur dificil, e fostă finalistă de Grand Slam (n.r. la Wimbledon, în 2013), e foarte puternică. Sunt fericită pentru victorie. Va urma încă un meci complicat, am jucat acum mult timp în urmă. Și ea lovește mingea foarte puternic și va fi un meci dificil", a spus Muguruza, la finalul partidei.

În optimi, Muguruza o va avea adversară pe Mona Barthel (84 WTA), care a trecut în primul tur de Fiona Ferro (Franța, 103 WTA), scor 6-1, 1-6, 6-4. Muguruza și Barthel s-au mai întâlnit o singură dată în trecut, în 2013, în primul tur de la Hertogenbosch, unde spaniola s-a impus cu 7-5, 1-6, 6-2.



.@GarbiMuguruza downs Lisicki, 6-3, 6-4!



