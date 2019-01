WTA Hua Hin: Caroline Garcia (favorită 2), eliminată în primul tur de Jennifer Brady

Cap de serie numărul 2, Caroline Garcia (19 WTA) a părăsit turneul de la Hua Hin (Thailanda) încă din primul tur. Franțuzoaica a fost învinsă în două seturi de americanca Jennifer Brady (117 WTA), venită din calificări, scor 6-4, 7-6(3).





"Am mai jucat de două ori cu ea în trecut și m-a învins de fiecare dată. Sunt mulțumită de modul în care am jucat azi. Ea a făcut devreme break-urile, dar de fiecare dată am reușit să revin. Indiferent de modul în care a arătat scorul, mi-am urmat planul, mi-am făcut jocul, nu am lăsat-o să dicteze ritmul, am rămas în permanență alături de adversară", a spus Brady, după ce a obținut a doua victorie din carieră în fața unei jucătoare din Top 20 WTA.







Caroline Garcia câștigase precedentele două întâlniri cu Jennifer Brady: 6-3, 6-4 în primul tur la Strasbourg (2017) și 6-4, 6-4 în turul al doilea la Indian Wells (2018).







În optimi, Brady o va înfrunta pe slovena Tamara Zidansek (74 WTA), care a trecut de Timea Babos (65 WTA), deținătoarea trofeului. Jucătoarea din Ungaria a abandonat la scorul de 6-0, 3-1 pentru Zidansek.





În optimile competiției din Thailanda sunt calificate și două jucătoare din România: Irina Begu (71 WTA) și Monica Niculescu (100 WTA). Begu va juca împotriva chinezoaicei Saisai Zheng (42 WTA), cap de serie numărul 4, iar Niculescu o va întâlni pe poloneza Magda Linette (98 WTA).



.@jennifurbrady95 takes the upset over Garcia at @ThailandOpenHH!



KOs the No, 2 seed, 6-4, 7-6(3) pic.twitter.com/gOnE9TTpY2 — WTA (@WTA) 29 ianuarie 2019

Turul I, rezultate consemnate marți:





Jennifer Brady (USA) - Caroline Garcia (FRA/N.2) 6-4, 7-6 (7/3)





Competiția de la Hua Hin (Thailanda) se desfășoară pe hard, în perioada 28 ianuarie - 3 februarie. Turneul este de categorie International și are premii totale de 250.000 de dolari. Campioana ediției de anul trecut este Timea Babos (Ungaria).



Zheng Saisai (CHN/N.4) - Mandy Minella (LUX) 6-7 (8/10), 6-4, 6-4Duan Yingying (CHN) - Pauline Parmentier (FRA/N.7) 1-6, 6-3, 6-4Tamara Zidansek (SLO) - Timea Babos (HUN) 6-0, 3-1 (abandon)