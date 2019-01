Sports Festival: Simona Halep, Marius Copil, Flavia Pennetta şi Fabio Fognini vor participa la a doua ediție a evenimentului de la Cluj Napoca

Simona Halep va participa la Cluj Napoca la Sports Festival, alături de Marius Copil, Flavia Pennetta şi Fabio Fognini. Întâlnirea dintre echipa României şi echipa Italiei va avea loc în 15 iunie, în cadrul ediţiei a 2-a a festivalului şi per total, în terenul BT arena vor fi 39 titluri ATP sau WTA, din care 3 turnee de Grand Slam şi peste 55 milioane $ încasări din premii, scrie News.ro.



Confruntarea dintre Echipa României şi Echipa Italiei cuprinde 3 meciuri:



simplu feminin: Simona Halep vs. Flavia Pennetta



simplu masculin: Marius Copil vs. Fabio Fognini



dublu mixt: Simona Halep, Marius Copil vs. Flavia Pennetta, Fabio Fognini



Biletele pentru meciul de tenis se pun în vânzare marţi. Primele 2.000 de bilete vor fi disponibile la preţuri speciale de Early Bird: 40 RON categoria III, 80 RON categoria II şi 120 RON categoria I.



După epuizarea primelor 2.000 de bilete, preţul biletelor va creşte uşor, respectiv: 60 RON categoria III, 100 RON categoria II şi 160 RON categoria I.



Sports Festival va continua în 2019 seria evenimentelor cu meciul aniversar al Universităţii Cluj care anul acesta împlineşte 100 de ani de la înfiinţare.



Prima ediţie Sports Festival a însemnat 4 zile cu 20 de sporturi disponibile gratuit, 2 meciuri demonstrative de nivel mondial şi peste 100 de sportivi de performanţă, legende, campioni, prezenţi la Cluj.