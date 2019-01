Sport Report: Novak Djokovic, campion la Melbourne: Semnal de alarmă pentru Federer? O opinie din Australia

Să nu mai analizăm cifre și statistici și să-l lăsăm pe Rafael Nadal să explice de ce Novak Djokovic este cel mai mare tenisman pe care lumea l-a văzut vreodată.





Acum câțiva ani, tatăl lui Djokovic era larg desconsiderat și chiar luat în râs când a spus că fiul său a fost „trimis de Dumnezeu” să fie cel mai bun jucător din tenisul din toate timpurile. Azi, nimeni nu mai prea râde.





Aceiași comentatori s-au simțit probabil la fel de ridicoli și neajutorați ca și Nadal și Lucas Pouille, când tenisul absurd de perfect al lui Djokovic i-a redus pe aceștia la stadiul de epave care țin o rachetă. El face natural lucruri care-i frustrează, înfurie și în final îi anihilează pe oponenți, fie ei jucători mai slab clasați sau chiar Federer și Nadal.





Când Djokovic este mașina neobosită care l-a zdrobit cu 6-3 6-2 6-3 pe colegul Nadal, și el o legendă a tuturor timpurilor, el este de neînvins. Când este la cel mai bun nivel, este cel mai mare, un jucător capabil să-și facă cei mai mari rivali să tremure.





De aceea, numele său nu poate fi lăsat în afara mult-disputatei dezbateri despre pe GOAT (Greatest Of All Time – cel mai bun al tuturor timpurilor). Cel mai bun tenis al lui Djokovic este cel mai bun cu care a fost dăruită lumea.





Asta a spus acum câțiva ani, fără intenție, și Nadal când a fost rugat să comenteze rivalitatea dintre cei trei care erau atunci în Topul ATP: „Ei bine, e complicat. După titluri și realizări, Federer este cel mai bun din istoria sportului nostru. Este și cel mai bun împotriva căruia am jucat? Poate că da, dar am jucat și cu marele Djokovic, și cu alți jucători cu adevărat buni. Nu ar fi corect să spun că Federer nu este cel mai bun, deoarece palmaresul lui o dovedește. Dar la nivel tehnic, trebuie să spun că atunci când Djokovic a fost la cel mai bun nivel al său, am fost în fața unui jucător invincibil”.







Jucătorul invincibil s-a întors.







Primul set epic al sârbului împotriva lui Nadal a fost ficțiune pură a tenisului. Și-a adjudecat 13 din primele 14 puncte ca sa-i facă break spaniolului de parcă era un fleac, după ce taurul furios își câștigase serviciul în 67 de ghemuri consecutive după ce pierduse unul în primul tur. După cele două ore în care l-a zdrobit pe Nadal, statistica arăta 34 de lovituri direct câștigătoare și nouă erori neforțate. Legenda tenisului Jim Courier a spus că evoluția lui Djokovici în finală a fost „una din cele mai mari performanțe pe care le vom vedea vreodată”.







Victoria i-a adus lui Djokovic a șaptea coroană la Australian Open – primul care face asta. Și îi dă al treilea Slam consecutiv pentru a treia oară în carieră, împreună cu șansa de a câștiga și la Roland Garros, pentru a deține a doua oară toate cele patru mari trofee în același timp. Fără discuție, victoria îl ridică alături de Federer în dezbaterea pentru GOAT. Are acum 15 Slamuri, ceea ce-l saltă peste Pete Sampras (14) în panoul prestigios al liderilor, în spatele lui Nadal (17) și Federer (20).







Urcarea deasupra lui Sampras îl va îngrozi pe campionul elvețian.







Așa cum a spus fostul mare jucător australian Pat Cash la începutul săptămânii trecute, conducerea în clasamentul trofeelor de Grand Slam înseamnă în secret totul pentru Roger Federer, deoarece ar putea să o piardă. Cu un palmares direct negativ împotriva lui Djokovic și Nadal, este singurul argument concret al lui Federer la titlul de GOAT.





„Nu sunt sigur că cei doi sunt la fel de preocupați de asta, dar pentru Roger este cu adevărat important să termine la vârf”, a spus Cash. „Dacă Novak va continua să câștige câte două slamuri în următorii ani, îl va întrece. Cred că înseamnă mai mult pentru Federer”.





Și legenda australiană Rod Laver a spus că Djokovic va bate recordul de 20 de slamuri al lui Federer. Dacă o va face, va deveni cel mai mare văzut vreodată. „Modul în care a avut grijă de corpul său îl face să pară mult mai tânăr decât cei 31 de ani pe care-i are”, a spus Jim Courier. „După cum arată, va mai câștiga destule turnee mari în următorii ani”.





Într-adevăr, la cei 37 de ani ai săi, Federer ar trebui să fie îngrozit că diferența dintre el și Djokovic s-a redus acum la cinci slamuri. La 31 de ani, sârbul este marele favorit să treacă peste acestă diferență înainte să-și agațe tenișii în cui.







Dacă o va face, se va împlini profeția făcută de tatăl său cu ani în urmă. „Va fi cel mai bun jucător de tenis din istorie”, a spus Srdan Djokovic.





Ar fi o prostie să pariem împotrivă.





