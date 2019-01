VIDEO WTA Sankt Petersburg: Debut cu dreptul pentru Maria Sharapova (6-0, 6-4 cu Daria Gavrilova)

Aflată la prima participare la turneul de la Sankt Petersburg, Maria Sharapova s-a calificat în optimile competiției după ce a învins-o pe compatrioata sa Daria Gavrilova (46 WTA), scor 6-0, 6-4. Misiunea jucătoarei de pe locul 29 WTA nu a fost atât de ușoară pe cât o lasă scorul să se înțeleagă. Gavrilova a condus cu 4-2 în setul al doilea, însă Sharapova a revenit spectaculos, a câștigat patru game-uri consecutive și a pus capăt partidei după o oră și 50 de minute.







În optimi, Sharapova se va duela cu o altă jucătoare din Rusia, Daria Kasatkina (12 WTA), favorita numărul trei a competiției, care a avut bye în primul tur.





Sharapova a câștigat singura întâlnire anterioară cu Daria Kasatkina, anul trecut, în turul doi de la Montreal, scor 6-0, 6-2.





Daria Gavrilova are un început de an de coșmar în circuitul WTA. Jucătoarea de 24 de ani are patru înfrângeri în tot atâtea partide disputate în 2019. Mai mult, rusoaica nu a câștigat niciun set în acest an.





Gavrilova a fost eliminată în runda inaugurală a turneelor de la Brisbane (3-6, 3-6 cu Anastasija Sevastova), Sydney (1-6, 6-7(4) cu Yulia Putintseva), Australian Open (5-7, 3-6 cu Tamara Zidansek și Sankt Petersburg (0-6, 4-6 cu Maria Sharapova).





Rezumatul meciului Sharapova vs Gavrilova:









Vezi mai jos ultimul punct al partidei:







What a way to close it out, @MariaSharapova!⁰



Battles past Gavrilova 6-0, 6-4 @Formula_TX pic.twitter.com/pVXwNvQub2 — WTA (@WTA) 28 ianuarie 2019

Turul I, rezultatele înregistrate luni:





Alison Van Uytvanck (BEL) - Kirsten Flipkens (BEL) 6-2, 6-4





Turneul de la Sankt Petersburg (Rusia) face parte din categoria "Premier" și este dotat cu premii totale în valoare de $823,000. Competiția se desfășoară pe hard, în perioada 28 ianuarie - 3 februarie. Campioana en-titre este cehoaica Petra Kvitova, favorita principală la actuala ediție.



Maria Sharapova (RUS) - Daria Gavrilova (AUS) 6-0, 6-4Vera Zvonareva (RUS) - Ekaterina Makarova (RUS) 6-3, 6-4