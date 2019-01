Antrenorul Thierry Van Cleemput a sosit în România: "Urmează să o cunosc mai bine pe Simona Halep, trebuie să-mi formez o părere despre ea"

Antrenorul Thierry Van Cleemput a sosit la Bucureşti, dumninică noapte, pentru a discuta cu Simona Halep (3 WTA) despre o posibilă colaborare. "Urmează să o cunosc mai bine pe Simona, trebuie să-mi formez o părere despre ea", a declarat tehnicianul belgian.





"Nu am început să lucrez cu Simona. Abia am cunoscut-o în Australia şi am stat de vorbă. După cum ştiţi, are nevoie de ajutor, am venit aici şi poate vom colabora. Acum doar vom stă de vorbă şi poate vom încerca. Darren îmi este prieten bun, îl apreciez mult. Urmează să o cunosc mai bine pe Simona, trebuie să-mi formez o părere despre ea. Simona și Darren au avut o experienţă minunată, au avut performanţe uriaşe împreună. Nu ştiu dacă sunt persoana potrivită, vom vedea", a spus Van Cleemput, la sosirea pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, potrivit News.ro.





În vârstă de 50 de ani, Thierry Van Cleemput a încheiat de curând colaborarea cu David Goffin. El l-a pregătit pe Goffin din luna aprilie a anului 2014. De-a lungul carierei i-a mai antrenat pe Olivier Rochus, Steve Darcis și a fost asistent în echipa de Cupa Davis, potrivit atptour.com.





Alături de Thierry Van Cleemput, David Goffin a câştigat 4 titluri ATP, la Kitzbuhel, Metz, Shenzhen şi Tokyo, iar în 2017 a atins poziţia maximă în clasamentul ATP, locul 7.



La începutul lunii noiembrie a anului trecut, Darren Cahill a anunțat că nu va mai fi antrenorul Simonei Halep, australianul invocând motive familiale. La Australian Open, Halep a mai colaborat cu Cahill, dar şi cu căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, Florin Segărceanu.