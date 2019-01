VIDEO Novak Djokovic, despre Rafael Nadal: "Ne-ai arătat tuturor definiția spiritului de luptă"

"Vreau să îi întorc favoarea și să îi ofer complimentele mele lui Rafa pentru aceste două săptămâni. Desigur, a fost un meci dificil în această seară. Dar cum ai spus și tu, ai revenit după o accidentare care te-a scos din circuit din septembrie. Ai avut ghinion de-a lungul carierei tale, ai trecut prin multe accidentări grave, dar ne-ai arătat tuturor, mie, tuturor colegilor și tinerilor jucători din lume care este definiția spiritului de luptă, așa că îți mulțumesc pentru asta", a declarat Nole.

"Încerc să îmi amintesc de călătoria mea din ultimele 12 luni pentru că, asemenea lui Rafa, am suferit o operație în urma unei accidentări destul de grave. Să fiu în fața voastra și să pot câștiga acest titlu, trei din patru turnee de Grand Slam în această perioadă, este incredibil. Sunt fără cuvinte.

Vreau să îi mulțumesc echipei mele. E un sport individual, dar voi sunteți mereu în spatele meu, mă tolerați în zilele mele proaste, dar împreună suntem o formula de succes, care funcționează foarte bine. Marian (n.r. Vajda, antrenorul liderului mondial), îți mulțumesc că ai revenit în echipa mea. Vă mulțumesc că aveți grijă de corpul meu", a transmis Djokovic echipei sale.

Novak a părut vizibil emoționat în momentul în care a vorbit despre familia sa: "Aș vrea să îmi salut familia, începând cu soția mea Jelena, fiul meu Ștefan și fiica mea Tara. Sper că m-au urmărit, cel puțin înaintea partidei mi-au spus că mă vor urmări. Trofeele sunt și mai speciale când am pe cineva atât de special în viața mea cu care să le împart. Îmi sunt cele mai dragi persoane de pe planetă, alături de cei doi frați ai mei și de părinți. Îi iubesc foarte mult și vreau să le mulțumesc pentru dragostea necondiționată și pentru sprijin. În toți acești ani, și-au sacrificat foarte mult timp din viețile lor și foarte multă energie pentru ca eu să-mi trăiesc visul, să fiu aici. Încerc să îmi amintesc mereu să apreciez asta"

La final, Djokovic a vorbit și despre participarea la Australian Open, declarând că turneul de la Antipozi este cel mai grozav: "Trebuie să recunosc, la fel ca Rafa, că acesta este cel mai grozav turneu din lume. Ne simțim ca acasă. E vară în Australia, e o vibrație deosebită în oraș și în țară, simți apreciere din partea tuturor".

