Rafael Nadal, după înfrângerea din finala Australian Open: "Nu mă voi opri aici. Promit să merg mai departe!"

Au fost două săptămâni emoționante. Astăzi nu a fost cea mai bună zi a mea. Am jucat împotriva unui jucător mult mai bun. Am trecut prin momente complicate anul trecut. Nu am putut juca la multe turnee, m-am retras chiar și aici. De la US Open nu am putut juca un meci. Chiar dacă nu a fost seara mea, e important să mă aflu aici, revenit după accidentări.





Ceea ce am reușit aici mă va motiva să merg mai departe. Nu mă voi opri aici. Promit să merg mai departe!”, a spus Rafa la festivitatea de premiere.

"Sincere felicitări lui Novak, a fost la un nivel extraordinar în această seară. Îl felicit pentru tot ce a reușit. Nu este niciun turneu în lume care să progreseze ca acesta. Probabil este cel mai bun din lume, așa că le mulțumesc tuturor organizatorilor, fanilor și celor care au prezenți în tribune.