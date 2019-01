VIDEO Rafael Nadal, după înfrângerea din finala Australian Open: "Nu mă voi opri aici. Promit să merg mai departe!"

Au fost două săptămâni emoționante. Astăzi nu a fost cea mai bună zi a mea. Am jucat împotriva unui jucător mult mai bun. Am trecut prin momente complicate anul trecut. Nu am putut juca la multe turnee, m-am retras chiar și aici. De la US Open nu am putut juca un meci. Chiar dacă nu a fost seara mea, e important să mă aflu aici, revenit după accidentări.

Ceea ce am reușit aici mă va motiva să merg mai departe. Nu mă voi opri aici. Promit să merg mai departe!”, a spus Rafa la festivitatea de premiere.

"I only can say one thing: I'm going to keep fighting hard, I'm going to keep working hard to be a better player."@RafaelNadal is an inspiration \uD83D\uDE4F#AusOpen pic.twitter.com/mABAoVAWYk