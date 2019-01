​LiveText Novak Djokovic vs Rafael Nadal 6-3

Finala Australian Open

Legends of the game @rodlaver and Roy Emerson set the scene for the 2019 #AusOpen men's singles final. pic.twitter.com/rLjdmFb7ar — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 ianuarie 2019





Nole îl conduce pe Rafa cu 27-25 (nicio rivalitate din Era Open nu a produs atâtea partide), însă ibericul este cel care a obținut mai multe victorii în meciurile disputate la turneele de Grand Slam: 9, față de 5 în care s-a impus sârbul. Partida de la Melbourne reprezintă a opta întâlnire într-o finală de Grand Slam dintre cei doi.

Djokovic a câștigat primul trofeu de Grand Slam din carieră chiar la Melbourne, la vârsta de 20 de ani. De atunci, Nole și-a adăugat alte 13 titluri majore în palmares (cinci la Australian Open, unul la Roland Garros, patru la Wimbledon și trei la US Open), în cele 23 de finale jucate. Cu o victorie în fața lui Nadal, sârbul ar rămâne singur pe poziția a treia în clasamentul numărului de Grand Slam-uri câștigate, cu 15, fiind în acest moment la egalitate cu Pete Sampras.

De partea cealaltă, Rafa are 17 titluri de Grand Slam (din 24 finale disputate), însă doar unul dintre ele a venit la Australian Open. Acesta încearcă să se apropie de Roger Federer, lider al clasamentului privind numărul de Grand Slam-uri câștigate (20).





În acest moment, Djoker-ul se află la egalitate cu Roger Federer și Roy Emerson din punct de vedere al titlurilor câștigate la Melbourne (6).

La rândul său, ibericul poate deveni primul jucător din Era Open, și doar al treilea din istorie (Roy Emerson și Rod Laver sunt ceilalți doi), care reușește să câștige fiecare turneu de Grand Slam de cel puțin două ori.





Cea mai lungă finală de Grand Slam din Era Open





5 ore și 53 de minute - tot la Australian Open, în 2012. Cei doi au disputat cea mai lungă finală de Grand Slam -- tot la Australian Open, în 2012. Djokovic avea să se impună atunci cu 5-7, 6-4, 6-2, (5)6-7, 7-5.









Ce au spus cei doi despre marea finală:





"Aş fi vrut şi eu să am bilet la acel meci (n.r. a făcut referire la finala cu Nadal din 2012, atunci când Nole s-a impus în cinci seturi). Acum, regulile sunt diferite, avem super-tie-break în decisiv, aşa că nu cred că va fi un meci atât de lung. Dar cu siguranţă va fi o întâlnire palpitantă. Abia aştept să joc finala contra lui Rafa", a spus Novak Djokovic.





“Ne provocăm unul pe celălalt să jucăm cel mai bun tenis pe care-l știm. Acum e practic încă un episod. Am găsit soluții pentru jocul lui Djokovic întreaga mea carieră, la fel cum a făcut și el cu mine. Este vorba mereu de momente. În cele mai bune momente ale sale, este foarte greu de învins. Eu, în cele mai bune momente ale mele, sunt de asemenea un oponent destul de dificil", a declarat Rafael Nadal.

Novak Djokovic vs Rafael Nadal, statistici înaintea partidei:





Victorii/înfrângeri la Australian Open: 67/8(89%) - 61/12 (84%)

Victorii/înfrângeri la turnee de Grand Slam disputate pe hard: 136/18(88%) - 119/23(84%)

Confruntări directe: 27 - 25

Confruntări directe pe hard: 18 - 7

Confruntări directe pe hard la Grand Slam-uri: 2 - 2

Procentajul punctelor câștigate în schimburi de 0-4 lovituri: 63% - 70%

Lungimea medie a schimburilor: 4.69 lovituri - 3.73 lovituri

Energie consumată pe teren: 16.833 KJ - 13.715 KJ





Parcursul celor doi până în marea finală:





Novak Djokovic (Serbia/1 ATP) - 11 ore și 59 de minute pe teren

vs Mitchell Krueger (SUA/230 ATP) 6-3, 6-2, 6-2

vs Jo-Wilfried Tsonga (Franța/177 ATP) 6-3, 7-5, 6-4

vs Denis Shapovalov (Canada/27 ATP) 6-3, 6-4, 4-6, 6-0

vs Daniil Medvedev (Rusia/19 ATP) 6-4, (5)6-7, 6-2, 6-3

vs Kei Nishikori (Japonia/9 ATP) 6-1, 4-1, abandon

vs Lucas Pouille (Franța/31 ATP) 6-0, 6-2, 6-2





Rafael Nadal (Spania/2 ATP) - 12 ore și 11 minute pe teren

vs James Duckworth (Australia/237 ATP) 6-4, 6-3, 7-5

vs Matthew Ebden (Australia/48 ATP) 6-3, 6-2, 6-2

vs Alex De Minaur (Australia/29 ATP) 6-1, 6-2, 6-4

vs Tomas Berdych (Cehia/57 ATP) 6-0, 6-1, 7-6(4)

vs Frances Tiafoe (SUA/39 ATP) 6-3, 6-4, 6-2

vs Stefanos Tsitsipas (Grecia/15 ATP) 6-2, 6-4, 6-0

Nole trimite în fileu, primul punct câștigat de Nadal pe serviciul acestuia. Spaniolul încearcă să forțeze și trimite afară. Schimburile se lungesc, Novak închide punctul cu o lovitură în lung de linie. Punct echilibrat, fiecare jucător a avut ocazia să închidă, însă Rafa trimite în fileu. Încă o dată. Set pentru Djokovic, care a pierdut un singur punct pe propriul serviciu.Puțin mai agresiv, Rafa câștigă punctul cu un backhand după ce l-a plimbat pe Novak pe linia de fund a terenului. Încă un schimb lung, Nadal îl aduce la fileu pe adversar și închide cu o lovitură la care Nole ajunge prea târziu. Primul game fără probleme pentru Rafael, care închide cu un forehand în colțul terenului.Cei doi ajung la fileu, însă voleul lui Rafa se oprește în fileu. Nadal dă pe lângă minge, imaginea care descrie perfect acest început de partidă. Nole închide un nou game alb, 16 din 16 cu serviciul.Opt erori neforțate din partea spaniolului, mult prea multe. Novak a făcut una singură. 15-15, după un serviciu cu mult efect. Nadal nu ratează de lângă fileu. Rafa pare să servească un as, Novak cere challenge și are dreptate. Sârbul domină schimburile lungi, e mai agresiv, impune ritmul, 30-30. Fileul îl ajuta pe Nole, însă Nadal își arată viteza, ajunge la timp și răspunde bine, câștigând punctul. Încă un serviciu bun, ibericul face game-ul, însă a avut din nou ceva probleme.19-6, punctele câștigate în primele cinci game-uri ale partidei.As pentru Nole. Rafa trimite în banda fileului, încă nu a câștigat vreun punct pe serviciul sârbului. Asul cu numărul patru. Încă un game alb, Nadal nu găsește răspunsurile deocamdată.Nadal nu face cele mai bune alegeri, defensiva lui Novak nu prea e pusă la încercare, încă un punct câștigat de sârb. E nevoie de un retur prea lung al lui Djokovic pentru ca Rafa să facă al doilea său punct. Cu câtă lejeritate domină Djoker-ul, 15-30. Prima combinație reușită de Nadal, care închide rapid punctul. Încă o minge de break pentru liderul mondial. Spaniolul se salveză cu trei servicii bune și face primul său game.Rafa nu pare să se simtă prea bine, a câștigat un singur punct în primele trei game-uri.Serviciu bun pentru sârb. Ramă din partea ibericului. As din partea lui Nole, un nou game alb pe serviciu.Tot sârbul începe bine și pe serviciul ibericului, forțându-l să trimită în afara terenului, 0-15. Rafa nu reușește să câștige încă primul punct, Nole execută o lovitură din săritură. Serviciul îl ajută pe spaniol să obțină controlul, Rafa vine la fileu și câștigă primul său punct. Novak este mai agresiv și îl ține pe adversar în spatele baseline-ului, obținând primele ocazii de break (15-40). Break pentru Nole, după ce Nadal trimite slab.Nole servește primul și câștigă punctul cu o lovitură de forehand. Rafa trimite prea lung, 30-0. As din partea sârbului, care nu pare să aibă probleme în debutul partidei. Nadal nu rezistă în schimb, game alb pentru Djokovic.Partida va fi arbitrată de James Keothavong. Sora sa, Anne Viensouk, a fost clasată pe locul 48 WTA.Jucătorii au ieșit pe teren și se încălzesc.Rafa nu l-a învins pe Nole pe hard de 64 de luni. Ibericul nu a câștigat niciun set în ultimele șapte partide disputate de cei doi pe această suprafață.Rafa a mai jucat de trei ori finala la Melbourne, însă a pierdut de fiecare dată. Novak Djokovic (2014), Stan Wawrinka (2014) și Roger Federer (2017) sunt cei care l-au învins pe spaniol.