​LiveScore Naomi Osaka vs Petra Kvitova 7-6, 5-6

Naomi Osaka vs Petra Kvitova:

Victorii/înfrângeri la turneele de Grand Slam disputate pe hard: 27-6 (82%) vs 46-22 (68%) Timp petrecut pe teren la Australian Open 2019: 8 ore și 51 de minute vs 7 ore și 5 minute Lovituri direct câștigătoare: 226 vs 157 Viteza medie a primului serviciu: 172 km/h vs 163 km/h Viteza medie a serviciului secund: 128 km/h vs 150 km/h Energie utilizată: 8.208 KJ vs 5.626 KJ Poziția de primire la al doilea serviciu: 60 cm în fața baseline-ului vs 30 cm în fața baseline-ului



Neînvinse în finale de Grand Slam





Naomi Osaka și Petra Kvitova au un palmares perfect în finalele de Grand Slam pe care le-au disputat: japoneza a câștigat la US Open (2018), în timp ce jucătoarea din Cehia a câștigat la Wimbledon în 2011 și 2014. Una dintre ele își va strica sâmbătă recordul.





Cele două finaliste se vor întâlni pentru prima oară.

"Cred că a avea oportunitatea de a juca împotriva ei pentru prima oară într-o finală de Grand Slam este ceva extraordinar. Am urmarit-o jucând în finale la Wimbledon. Știu ce jucătoare uimitoare este. Cu siguranță va fi foarte dificil pentru mine", a declarat Naomi Osaka.





Cehoaica are un record impresionant în finalele disputate până în acest moment: 26 de victorii (a câștigat ultimele opt finale în care a jucat) și doar șapte înfrângeri.





, spunea Petra după câștigarea trofeului de la Sydney. "Cred că se simte mai bine să știu asta, că am un procentaj mai bun al finalelor câștigate decât al celor pierdute. Fiecare finală este diferită, pentru că de fiecare dată este o adversară diferită sau un loc sau moment diferit, dar iubesc să joc în finale"





Pe lângă posiblitatea de a câștiga al doilea trofeu de Grand Slam din carieră, Naomi Osaka poate deveni prima japoneză clasată pe primul loc în circuitul WTA.





Parcursul celor două până în finală:

Naomi Osaka

vs Magda Linette 6-4, 6-2

vs Tamara Zidansek 6-2, 6-4

vs Su-Wei Hsieh 5-7, 6-4, 6-1

vs Anastasija Sevastova 4-6, 6-3, 6-4

vs Elina Svitolina 6-4, 6-1

vs Karolina Pliskova 6-2, 4-6, 6-4





Petra Kvitova

vs Magdalena Rybarikova 6-3, 6-2

vs Irina Begu 6-1, 6-3

vs Belinda Bencic 6-1, 6-4

vs Amanda Anisimova 6-2, 6-1

vs Ashleigh Barty 6-1, 6-4

vs Danielle Rose Collins 7-6(2), 6-0

Ultimele campioane de la Melbourne:

2018 Caroline Wozniacki

2017 Serena Williams

2016 Angelique Kerber

2015 Serena Williams

2014 Li Na

2013 Victoria Azarenka

2012 Victoria Azarenka etc.

Naomi o pasează pe adversară, însă Kvitova cere challenge și hawk-eye-ul decide că a fost out. Japoneza revine în game, 30-30. Presiunea își spune cuvântul, Osaka obține o minge de break, după ce a revenit de la 0-30. Petra câștigă următoarele două puncte, servește perfect (Naomi cere challenge, dar nu are dreptate) și trece din nou la conducerea setului. Trei game-uri consecutive pentru jucătoarea din Cehia, ce luptă!Retur excelent din partea Petrei, care refuză să se dea bătută. Încă un punct reușit de cehoaică, 0-30. Naomi revine, servește bine și închide punctul cu o lovitură de forehand în terenul liber lăsat de adversară. Ce moment să faci o dublă greșeală, două mingi de break pentru Kvitova, care o fructifică pe prima și revine în meci.Fileul este din nou de partea niponei. Osaka returnează puternic și este tot mai aproape de trofeu.Kvitova le salvează pe toate și rămâne, pentru moment, în meci. Osaka va servi pentru titlu.Naomi este ajutată de greșelile adversarei, servește excelent și se aproapie la un singur game de câștigarea trofeului.Petra pare lipsită de încredere, ratează câteva lovituri ușoare, însă închide game-ul și ține aproape de adversară.Kvitova începe bine game-ul, face 30-0, însă trimite mult prea lung următoarele patru mingi și Naomi își păstrează avantajul.Loviturile lungi ale japonezei prind linia de fund și Naomi obține rapid trei mingi de break, după o ramă a Kvitovei. Break la 0 pentru niponă, care câștigă trei game-uri consecutive și se află acum într-o poziție excelentă.Serviciul face din nou diferența și Naomi închide game-ul (la 30), după un punct foarte disputat.Naomi pare din ce în ce mai nervoasă și dă cu racheta de pământ. Pare că eliberarea nervilor a avut efectul scontat, nipona câștigă două puncte consecutive și cere primul său challenge la o minge trimisă la limită de Kvitova, care a prins însă terenul. Game-ul se prelungește (patru egalități), Petra mai face o dublă greșeală, iar fileul este de partea japonezei și oprește mingea în partea de teren a cehoaicei. Naomi recuperează break-ul.Petra pare să-și revină și obține prima șansă de break din setul secund, dar Naomi se ține bine și salvează. Mai reușește un as, mai strigă un "C'mon!", însă Kvitova câștigă trei puncte consecutive și face primul break din această partidă.Osaka ratează de puțin o lovitură în lung de linie la 30-30, iar Petra închide game-ul după ce a reușit un al doilea serviciu bun.59 de victorii în două seturi are nipona în palmares, atunci când a câștigat primul set.Retur perfect din partea niponei, pe linie, care face primul minibreak din tiebreak (2-0). Încă un as pentru Naomi, urmat de o lovitură excelentă în cross. Petra vine la fileu, însă este pasată cu ușurință de japoneză, care domină categoric (5-1). Osaka nu greșește cu serviciul și se impune în primul set, 7-2 în tiebreak (a avut trei lovituri direct câștigătoare, în timp ce adversara sa nu a reușit niciuna).Încă o dublă greșeală din partea Petrei, în cel mai nepotrivit moment, când servește pentru a rămâne în set. Naomi ajunge la 40-30 și obține prima minge de set. Petra ratează primul serviciu, dar revine perfect cu a 15-a lovitură direct câștigătoare (față de 10 reușite de Naomi). Nipona mai obține o minge de set, dar nu reușește să returneze bine serviciul puternic al adversarei, care împinge lupta în tiebreak.Naomi câștigă rapid primele trei puncte. Kvitova revine senzațional, câștigă cel mai frumos punct al partidei (18 lovituri, mingea a lovit de trei ori banda fileului), dar Naomi închide game-ul la 30.Prima dublă greșeală din partea cehoaicei, care este încurajată din tribune și revine cu combinația preferată: serviciu bun, urmat de forehand câștigător. Game-ul este închis cu un slice perfect.Încă un as pentru niponă, al patrulea. Niciuna dintre jucătoare nu lasă de la ea, game la 0 pentru NaomiPetra câștigă rapid primele trei puncte, Naomi recuperează unul, insuficient însă pentru a pune probleme pe serviciul Kvitovei.Kvitova obține trei mingi de break consecutive. Naomi trimite la limită și le salvează pe primele două, iar a treia e, mai degrabă, pierdută de jucătoarea din Cehia, care trimite prea lung un retur care părea facil. Osaka face cinci puncte la rând și își păstrează serviciul.Game echilibrat și pe serviciul cehoaicei, care salvează o minge de break, urmată de o scurtă la care japoneza nu ajunge la timp. Ultimul retur al niponei se oprește în fileuPrimul game cu probleme la serviciu. Kvitova câștigă primele două puncte, însă Naomi răspunde cu un serviciu de 192 km/h. Se aude primul "C'mon!" din partea niponei. Osaka salvează două mingi și își face game-ul după trei egalitățiGame-ul începe cu două puncte disputate, împărțite de cele două jucătoare. Petra continuă să servească bine cu ambele servicii. Asul cu numărul doi. Naomi trimite afară, game la 15 pentru jucătoarea din Cehia.Kvitova returnează agresiv, însă nu găsește terenul. Osaka servește doi ași în același game și se impune la 0Petra a reușit ceva ce nu vezi prea des, as cu serviciul secund. Osaka nu a reușit să răspundă loviturilor puternice ale Kvitovei, game la 0 pentru cehoaicăNaomi a început cu o dublă greșeală, însă a revenit rapid cu câteva servicii puternice și plasate excelent, impunându-se la 30A început partida.Naomi Osaka a câștigat tragerea la sorți și a ales serviciul. Cele două au început încălzirea.Cele două se află pe tunelul care duce spre teren. Kvitova intră prima pe Rod Laver Arena, urmată de Osaka.Nipona poate deveni una dintre puținele jucătoare care câștigă al doilea titlu de Grand Slam imediat după ce l-a câștigat pe primul. Jennifer Capriati este ultima jucătoare care a reușit această performanță, în 2001.