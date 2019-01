​Perechea Samantha Stosur/Shuai Zhang (Australia/China) a câştigat, vineri, proba de dublu feminin din cadrul primului grand slam al anului, Australian Open, scrie News.ro.



Cele două sportive le-au învins în finală pe câştigătoarele de anul trecut, echipa Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franţa), scor 6-3, 6-4. Babos şi Mladenovic au fost favorite 2 la ediţia din acest an.

Champions \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3@bambamsam30 / @zhangshuai121 def. defending champions Mladenovic / Babos 6-3 6-4 to win their first #AusOpen women's doubles title \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/J3AraTkEYp