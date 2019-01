Stefanos Tsitsipas, impresionat de jocul lui Nadal: "M-am simțit într-o altă dimensiune a tenisului. Încerc să mă gândesc la modul în care îl bate Federer"

Stefanos Tsitsipas (15 ATP) a furnizat una dintre cele mai mari surprize ale actualei ediții de la Australian Open, eliminându-l în optimi pe Roger Federer, însă a fost depășit categoric în semifinale de Rafael Nadal. Tânărul grec a cedat după numai o oră și 46 de minute, scor 6-2, 6-4, 6-0. La conferința de presă, Tsitsipas s-a declarat impresionat de jocul ibericului, precizând că s-a simțit într-o altă dimensiune a tenisului. "Încerc să mă gândesc la modul în care îl bate Federer. Are un stil de joc similar cu al meu. Încerc să înțeleg. Nu vreau să pierd de zece ori împotriva lui Rafa", a spus jucătorul de 20 de ani.







"Sincer, nu am nicio idee cu ce pot rămâne din acest meci (n.r contra lui Rafael Nadal). Nu e ca și cum am fost foarte aproape să obțin ceva. Am câștigat doar șase game-uri în acest meci. Mă simt foarte ciudat. Sunt mulțumit de performanța mea la acest turneu, dar sunt și dezamăgit. Simt că aș fi putut să fac ceva puțin mai bine azi. Nu știu. Asta simt eu. Dar este un sentiment foarte, foarte ciudat", a declarat Stefanos Tsitsipas, la conferința de presă, potrivit L'Equipe.







"M-am simțit complet într-o altă dimensiune a tenisului. Nadal nu îți dă ritm. El are un stil de joc diferit față de ceilalți jucători. El are acest talent pe care niciun alt jucător nu îl are. N-am văzut niciodată un jucător care să aibă asta. Te face să joci rău. Nu știu, aș numi asta un talent", a precizat Tsitsipas.







"Aveam impresia că am creierul gol"





"Cu sigurantă nu așa am vrut să părăsesc turneul... Unghiurile pe care le găsea....creierul meu a fost obișnuit cu un anumit ritm al jocului cu toți jucătorii de mână dreaptă pe care i-am întâlnit săptămâna aceasta. Împotriva lui am simțit că eram tot timpul pe picior greșit. Sunt destul de rapid pe teren. Vreau să spun că am îmbunătățit destul de mult această parte a jocului meu. Astăzi m-am simțit ca un tip de 2.10 metri care nu se poate deplasa pe teren. Cu siguranță nu sunt eu.





Încerc să mă gândesc la modul în care îl bate Federer. Are un stil de joc similar cu al meu. Încerc să înțeleg. Nu vreau să pierd de zece ori împotriva lui Rafa. Aveam impresia că am creierul gol, ceea ce este ciudat, pentru că niciodată nu simt asta când sunt în meci. Chiar am vrut să îmi revin. Simțeam că timpul meu de reacție este foarte lent. Nu știu cum să explic asta", a spus grecul.







"Acest turneu a dat o altă dimensiune carierei mele. Sunt foarte fericit că am obținut niște victorii bune, mai ales împotriva lui Roger. Am jucat un tenis foarte bun împotriva lui, contra lui Bautista Agut și, de asemenea, contra lui Berrettini, care este un jucător excelent în opinia mea.







Dar sunt foarte dezamăgit de ce am făcut astăzi. [...] Sper să fiu mai aproape data viitoare. Muncesc foarte mult. Împotriva lui Rafa, am făcut un joc bun la Toronto. Speranțele mele erau mari pentru următorul nostru duel. Îmi amintesc că mă gândeam că o să-l bat data viitoare. De aceea sunt atât de dezamăgit", a mai spus Tsitsipas.





Rezultatele lui Stefanos Tsitsipas la Australian Open:





Turul I: 6-7(3), 6-4, 6-3, 7-6(4) cu Matteo Berrettini (Italia, 54 ATP)

Turul II: 6-3, 2-6, 6-2, 7-5 cu Viktor Troicki (Serbia, 200 ATP)

Turul III: 6-3, 3-6, 7-6(6), 6-4 cu Nikoloz Basilashvili (Georgia, 20 ATP)

Optimi: 6-7(11), 7-6(3), 7-5, 7-6(5) cu Roger Federer (Elveția, 3 ATP)

Sferturi: 7-5, 4-6, 6-4, 7-6(2) cu Roberto Bautista Agut (Spania, 24 ATP)

Semifinale: 2-6, 4-6, 0-6 cu Rafael Nadal (Spania, 2 ATP)





Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas





2018, Barcelona (finală): 6-2, 6-1 pentru Nadal

2018, Toronto (finală): 6-2, 7-6(4) pentru Nadal

2019, Australian Open (semifinale): 6-2, 6-4, 6-0 pentru Nadal