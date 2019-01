Naomi Osaka: "Prioritatea mea la Australian Open nu a fost să câștig. Am vrut doar să mă asigur că am încercat sută la sută la fiecare punct"

"Cred că pentru mine este vorba de experienţă. Am fost în turul al treilea, am fost blocată acolo doi ani. Imediat ce am putut să să trec de acel nivel, am ajuns din nou aici (n.r. - în finală) şi cred că este vorba doar de o problemă de exprienţă şi de încredere pentru mine, mereu mi s-a părut aşa. Mi-ar plăcea să spun că sunt atât de bună, dar joc împotriva celor mai bune jucătoare din lume şi joc trei seturi majoritatea timpului. Este mai mult o bătălie de voinţă la acest punct.







Ce aş scoate în evidenţă este că nu renunţ şi sunt mândră de asta. Sunt momente foarte echilibrate în meci şi nu m-aş ierta dacă aş avea o cădere sau un moment în care aş accepta înfrângerea. Ori de câte ori am o înfrângere grea, ca la Brisbane, ultima dată, învăţ din ea. Din acea înfrângere am scos faptul că nu am încercat cu adevărat sută la sută. La acest tuneu, nu am fost concentrată să câştig, am vrut doar să mă asigur că am încercat sută la sută la fiecare punct. Sunt încă aici, deci, din fericire, asta a ţinut", a spus jucătoarea de 21 de ani, după victoria din meciul cu Karolina Pliskova, din semifinale.





Ce a spus despre finala cu Petra Kvitova





"Nu am mai jucat înainte, cred că este extraordinar să am ocazia să joc prima dată împotriva ei într-o finală de grand slam. Am văzut-o jucând finale la Wimbledon, ştiu ce mare jucătoare este. Va fi cu siguranţă foarte dificil pentru mine. Bineînţeles, cred că ar fi uimitor dacă aş fi numărul 1 mondial. Mă gândesc că fiecare meci şi fiecare pas mă urcă în clasament. Cred că nimeni nu joacă un turneu şi se gândeşte imediat că vrea să fie numărul 1. Cred că fiecare se gândeşte la obiectiv, iar acesta este câştigarea turneului. Anul trecut eram pe 70 şi ceva, cred, şi sunt foarte fericită că sunt în poziţia în care sunt acum", a declarat Osaka, potrivit News.ro.





Naomi Osaka a învins-o în trei seturi pe Karolina Pliskova, scor 6-2, 4-6, 6-4, calificându-se în a doua finală consecutivă de Grand Slam din carieră. În septembrie, japoneza a câștigat US Open-ul.







În lupta pentru trofeul de la Australian Open, Naomi Osaka o va înfrunta pe Petra Kvitova (Cehia, 6 WTA), cap de serie numărul 8, care a trecut de Danielle Collins (SUA, 35 WTA), scor 7-6(2), 6-0.







