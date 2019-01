Petra Kvitova, într-o finală de Grand Slam la doi ani după ce a fost rănită la mână de un hoţ: "Mi-a luat destul timp să cred din nou în oamenii de lângă mine"

Petra Kvitova este în finala grand slam-ului de la Melbourne, la doi ani după ce a fost rănită la mână, cu un cuţit, de un hoţ, în propria locuinţă. Jucătoarea cehă îşi aminteşte că îi era frică să fie singură undeva, după acel incident, scrie News.ro.







"Mi-a luat destul timp să cred din nou în oamenii de lângă mine, mai ales în bărbaţi, cu siguranţă. Aşa că nu prea eram încrezătoare să fiu singură undeva. Mi-aduc aminte de prima dată când am fost singură în vestiar, la un club din Praga, şi m-am dus la echipa mea şi am spus: <A fost prima dată când am fost singură acolo şi, da, a fost bine astăzi, m-am simţit în regulă>. Acele trei luni au fost foarte, foarte dificile... A trebuit să fiu puternică şi să nu gândesc în mod negativ despre ceea ce s-a întâmplat, dar acele gânduri erau acolo. Da, a fost o călătorie lungă. Să fiu sinceră, cred că nu multă lume credea că o să o fac din nou, să fiu pe teren şi să joc tenis la acest nivel", a declarat Kvitova, potrivit Reuters.



Ea a adăugat că i-a făcut bine întâlnirea avută, în iunie trecut, cu fosta jucătoare Monica Seles, înjunghiată pe teren, în 1993.



"De fapt, ea a fost cea care a vrut să mă întâlnească, aşa că a fost extraordinar, o mare onoare. Ştiu că i-a afectat mult cariera, mai ales că i s-a întâmplat pe teren. E un pic diferit, dar a fost o senzaţie frumoasă să mă întâlnesc cu cineva care a trecut prin aceleaşi situaţii şi gânduri", a precizat Kvitova, care va juca, sâmbătă, finala Australian Open, a treia din carieră la un grand slam, cu japoneza Naomi Osaka.



Petra Kvitova a fost atacată, la 20 decembrie 2016, în propria locuinţă de un hoţ, care a rănit-o la mână cu un cuţit. Atacul a avut loc dimineaţa, în jurul orei 08.20, în apartamentul sportivei din apropierea centrului oraşului Prostejov. Atacatorul a rănit-o pe Kvitova la mâna stângă, mâna cu care ea ţine racheta de tenis. Kvitova a fost operată la degetele mâinii stângi şi a revenit pe teren la 28 mai 2017, la turneul de la Roland Garros.



Jucătoarea cehă a câştigat turneul de la Wimbledon, în 2011 şi 2014.