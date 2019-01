FOTOGALERIE Imaginile zilei de miercuri de la Australian Open

Aici poți citi o amplă prezentare a turneului Australian Open.





Rezultatele înregistrate miercuri (sferturi):





Masculin:





Novak Djokovic (SRB/N.1) - Kei Nishikori (JPN/N.8) 6-1, 4-1 (abandon)

Lucas Pouille (FRA/N.28) - Milos Raonic (CAN/N.16) 7-6 (7/4), 6-3, 6-7 (2/7), 6-4



Feminin:



Karolína Pliskova (CZE/N.7) - Serena Williams (USA/N.16) 6-4, 4-6, 7-5

Naomi Osaka (JPN/N.4) - Elina Svitolina (UKR/N.6) 6-4, 6-1



Programul semifinalelor:





Novak Djokovic (1) vs Lucas Pouille (28)

Stefanos Tsitsipas (14) vs Rafael Nadal (2)



Karolina Pliskova (7) vs Naomi Osaka (4)

Petra Kvitova (8) vs Danielle Collins





Imaginile zilei de la Australian Open:



*Sursa foto: ausopen.com; Twitter Australian Open