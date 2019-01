Mihaela Buzărnescu, după participarea la Australian Open: "A fost un început bun pentru mine, am revenit la nivelul de dinainte de accidentare"

"A fost un început bun pentru mine pentru că m-am simţit foarte bine din punct de vedere fizic şi asta a contat foarte mult. Nu am avut aşteptări, dar meciurile au arătat o formă crescendo de la meci la meci şi în ultimul s-a dovedit că eram foarte aproape să câştig şi nivelul la care eram înainte de accidentare a revenit. Mereu ne aşteptăm la mai multe, ne dorim să câştigăm cât mai multe meciuri, dar trebuie să acceptăm că avem în faţă o adversară care poate are o zi bună. Până acum eu am jucat cu fete care au ajuns până în semifinale. Mă bucur că Simona a reuşit să o învingă pe Venus Williams", a spus Buzărnescu la Aeroportul Henri Coandă, potrivit News.ro.





Ce a spus despre programul din perioada următoare





"M-am retras din Thailanda pentru că după FedCup voi juca 6-7 turnee consecutive şi am nevoie de o pauză. Şi am decis să îmi iau acum o pauză. Eu vreau doar să fiu sănătoasă şi să fiu în formă. După FedCup voi merge la Doha, Dubai, Acapulco, apoi Indian Wells, Miami şi probabil Charleston şi apoi din nou probabil FedCup. Accidentarea e ok, m-am bucurat că la Australian Open am reuşit să mă mişc la fel de bine ca în trecut.







La FedCup toţi aşteptăm rezultate bune, dar două dintre jucătoarele din Cehia sunt în semifinale, o să fie o partidă grea din toate punctele de vedere, dar noi avem speranţe şi credem că putem aduce rezultate bune. Au un public foarte mare, dar trebuie să ne adaptăm aşa cum au făcut şi alte echipe la Cluj, când am avut noi publicul de partea noastră", a precizat Buzărnescu.