VIDEO Reacția Karolinei Pliskova după calificarea în semifinale: "La 5-1 pentru Serena, mintea mea era deja la vestiar"

Australian Open





"La 5-1 pentru Serena, mintea mea era deja la vestiar. A fost o partidă foarte dificilă. Ea a jucat foarte bine în setul trei, iar eu n-am avut prea multe şanse. Am fost prea pasivă, eram la pământ din punct de vedere mental și m-am gândit să încerc ceva, poate voi avea câteva şanse. Ea a cam "tremurat" spre final, aşa că mi-am valorificat şansele şi am câştigat", a spus Pliskova, la interviul de la finalul partidei cu Serena Williams.





At 5-1 down in the third set against Serena Williams, @KaPliskova's mind was in the locker room...



Somehow she ended up in the #AusOpen semifinals.



This is how. pic.twitter.com/O8IpYeh27D — #AusOpen (@AustralianOpen) 23 ianuarie 2019

Pliskova: "Ştiam că se poate încurca puţin cu un joc în care să pui presiune pe ea"





"Cred că cea mai mare victorie pentru mine împotriva ei a fost că am crezut că pot câştiga. Aşa am început meciul, de fapt. Mi-am fructificat şansa. M-am gândit că poate ea nu se aşteaptă la asta de la început. Cred că asta a fost cea mai mare victorie azi, pentru mine. Cred că joacă mult mai bine decât a făcut-o atunci când am învins-o la New York (n.r. - 2016, US Open, semifinale). Acest meci a fost mult mai bun. Atunci, ea a comis multe greşeli şi poate era emoționată deoarece era în SUA.







Am vrut întotdeauna să-mi ofer o şansă să înving pe orcine, indiferent cine se află dincolo de fileu. Am fost încrezătoare toată acestă perioadă, de o săptămână şi jumătate, aşa că nu exista vreun motiv pentru care, la un moment dat, să gândesc că nu aş putea să o înving. Ştiam că a jucat extraordinar toate meciurile, le-am urmărit un pic, dar jocul meu a fost diferit de cel al jucătoarelor cu care a jucat înaintea mea. Ştiam că se poate încurca puţin cu un joc în care să pui presiune pe ea. Ea îşi poate ţine serviciul uşor şi, dacă şi eu pot, atunci este întotdeauna o şansă", a declarat Pliskova pentru WTA, potrivit News.ro.







"Am încerdere că, dacă joc bine, pot învinge pe oricine"



"Cred că mă simt încrezătoare, nu în fiecare situaţie, dar cu tenisul meu, în general. Simt că am arme, nu numai lovitura de dreapta şi serviciul, simt că am mai mult. Nu văd niciun motiv pentru care să fiu speriată. Da, pot fi emoționată, dar este diferit de a fi speriat. Atât timp cât am învins atât de multe jucătoare bune, ştiu că o pot face din nou. Am încerdere că, dacă joc bine, pot învinge pe oricine. Nu vreau să fiu supra-încrezătoare acum, că am învins-o pe Serena, dar aşa este. Mult timp nu am jucat bine şi de aceea am pierdut", a adăugat Pliskova.



Pentru un loc în marea finală de la Melbourne, Pliskova se va duela cu japoneza Naomi Osaka (favorită 4), care a trecut de Elina Svitolina (cap de serie numărul şase), scor 6-4, 6-1.





S-ar putea să te intereseze și:





VIDEO Australian Open: Serena Williams, eliminată dramatic de Karolina Pliskova, deşi a condus cu 5-1 în decisiv şi a avut patru mingi de meci