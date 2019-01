VIDEO Australian Open: Lucas Pouille, calificat în prima semifinală de Grand Slam a carierei - Victorie în patru seturi cu Milos Raonic

Lucas Pouille (38 ATP) continuă parcursul de vis de la Australian Open, reușind să se califice pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu de Grand Slam. Francezul a trecut de canadianul Milos Raonic (17 ATP), după o victorie în patru seturi, scor 7-6(4), 6-3, 6-7(2), 6-4. Pentru un loc în marea finală de la Melbourne, Pouille se va duela cu învingătorul dintre Novak Djokovic și Kei Nishikori.





"A fost un meci foarte greu, e un jucător foarte bun. Sunt foarte fericit, atmosfera de aici este minunată, vă mulțumesc. Nu știu ce să mai zic, nu credeam asta înainte de a veni la Melbourne, sunt în semifinale. Este momentul vieții mele! Am pierdut la Hopman Cup, apoi și la Sydney, dar aici am dat tot ce am putut la fiecare punct și iată unde am ajuns.







Am încercat să returnez cât am putut de bine, să am grijă pe serviciul meu, să nu pun mare presiune. Am savurat momentul! Am încercat să joc fiecare punct, să rămân concentrat permanent. Nu știu dacă voi mai juca în modul în care am făcut-o astăzi dacă îl voi mai întâlni", a declarat Lucas Pouille, după succesul cu Milos Raonic.







Până la ediția din acest an de la Australian Open, Lucas Pouille mai ajunsese în sferturi la Wimbledon și la US Open, ambele în 2016, însă a fost învins de fiecare dată. În plus, francezul nu trecuse niciodată de primul tur la Australian Open, având cinci înfrângeri consecutive în runda inaugurală.





Pentru Pouille este prima victorie reușită în fața lui Milos Raonic. În precedentele trei întâlniri, canadianul s-a impus fără să piardă niciun set: în sferturi la Brisbane (2016), scor 6-4, 6-4, în primul tur la Australian Open (2016), scor 6-1, 6-4, 6-4, și în semifinale la Stuttgart (2018), scor 6-4, 7-6(3).







În careul de ași de la Melbourne, Pouille îl va întâlni pe câștigătorul meciului dintre sârbul Novak Djokovic (1 ATP) și japonezul Kei Nishikori (9 ATP), cap de serie numărul 8.







Bucuria lui Pouille la finalul partidei:



Rezumatul meciului:









Statistica partidei Milos Raonic vs Lucas Pouille:

Ași: 25-14Duble greșeli: 6-4Puncte câștigate cu primul serviciu: 71% (62/87) - 84% (67/80)Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 56% (35/62) - 57% (24/42)Puncte de break salvate: 79% (11/14) - 0% (0/1)Puncte de break câștigate: 100% (1/1) - 21% (3/14)Puncte câștigate la fileu: 58 % (47/81) - 63 % (15/24)Lovituri câștigătoare: 59-62Retururi direct câștigătoare: 4-8Erori neforțate: 34-24Total puncte câștigate: 47% (128/271) - 53% (143/271)Cel mai rapid serviciu: 216 km/h - 209 km/hMedia vitezei pe primul serviciu: 193 km/h - 190 km/hMedia vitezei pe al doilea serviciu: 166 km/h - 159 km/hDurată meci: 3h 2min.