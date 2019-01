Serena Williams, după eliminarea de la Australian Open: "Nu am făcut nimic greşit la acele mingi de meci. Ea a jucat cel mai bun tenis"

Serena Williams a condus cu 5-1 în decisiv şi a ratat patru mingi de meci în întâlnirea cu Karolina Pliskova, din sferturile de finală ale AusOpen, dar spune că nu a avut ce să facă mai mult, deoarece sportiva cehă a jucat prea bine, scrie News.ro.







"Nu am făcut nimic greşit la acele mingi de meci. Nu am făcut nimic greşit. Am rămas agresivă. La câteva dintre ele, ea pur şi simplu a lovit liniile. La una, a servit un as, nereturnabil. Chiar am făcut tot ce puteam la acele mingi. Ea a jucat cel mai bun tenis, inlcusiv la acele lovituri", a declarat Williams, potrivit WTA.



Serena Williams, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5, de Karolina Pliskova din Cehia, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 7, în sferturile de finală al Australian Open.



Pliskova s-a impus după un meci de două ore şi 10 minute şi ajuns pentru prima dată în penultimul act, la Melbourne.



Cu Serena Williams, jucătoarea din Cehia a revenit de la 1-5 în decisiv şi a salvat patru mingi de meci, una la scorul de 2-5 şi alte trei la scorul de 4-5.



În turul anterior, Williams o eliminase pe Simona Halep, locul I WTA, cu 6-1, 4-6, 6-4.



În semifinale, Pliskova va evolua cu japoneza Naomi Osaka, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4.