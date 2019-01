VIDEO Australian Open: Rafael Nadal, în semifinale la Melbourne - Duel al generațiilor cu Stefanos Tsitsipas

Rafael Nadal s-a calificat în semifinalele de la Australian Open fără să piardă macăr un set, ibericul trecând în sferturi de Frances Tiafoe, scor 6-3, 6-4, 6-2. În penultimul act al primului Grand Slam al anului, Rafa va da peste Stefanos Tsitsipas, cel care a produs marea surpriză după ce l-a eliminat pe Roger Federer.





Ceea ce se anunța un meci strâns a fost o dispută care a curs spre un deznodământ evident, victoria lui Nadal. Spaniolul a servit foarte bine, a avut în forehandul său o armă letală pentru defensiva lui Frances, în timp ce deplasarea a fost la un nivel foarte ridicat.







Rafa a forțat în debuturile de seturi, acolo unde a reușit să câștige de fiecare dată contra serviciului. De aici, lucrurile au fost mult mai simple: numărul doi mondial a presat cu serviciul, a anulat cele două șanse de break avute de american și a continuat să deschidă fantastic unghiurile cu forehandul.







Exploziv în execuții și cu victorii mari la acest turneu (Kevin Anderson, Andreas Seppi, Grigor Dimitrov), Frances nu a avut timpul necesar pentru a-și prezenta jocul ofensiv. Nadal l-a presat pe cât posibil, l-a făcut să lovească mult cu backhandul, să fie în multe situații în spatele baselineului (pentru a nu avea poziția ideală pentru a ataca) și să fie transformat într-o victimă sigură.







După un meci de o oră și 47 de minute (6-3, 6-4, 6-2), Nadal a obținut calificarea în semifinalele de la Australian Open (este pentru a șasea oară când ibericul atinge penultima fază a competiției de la Melbourne). Într-o singură situație Rafa a cedat în semifinale: contra lui Jo-Wilfried Tsonga în 2008.







De știut: Este a 30-a semifinală de Grand Slam în care ibericul se califică în carieră.





Nadal a disputat patru finale la Antipozi, însă are un singur titlul în CV (după finala cu Roger Federer din 2009). Rafa a pierdut alte trei finale: cu Novak Djokovic (2012), Stanislas Wawrinka (2014) și Roger Federer (2017).





Australian Open este singurul turneu de Grand Slam la care ibericul nu are "dublură" (n.r. l-a câștigat o singură dată). Are 11 trofee la Roland Garros, trei la US Open și două la Wimbledon.







Cifrele lui Rafael Nadal în meciul cu Frances Tiafoe:





Ași: 11

Duble greșeli: 0

Puncte câștigate cu primul serviciu: 84% (48/57)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 60% (12/20)

Puncte de break câștigate: 50% (4/8)

Puncte câștigate la fileu: 82% (9/11)

Lovituri câștigătoare: 29 (24 ale lui Tiafoe)

Erori neforțate: 23 (34 ale lui Tiafoe)

Total puncte câștigate: 88 (61 ale lui Tiafoe)

Cel mai rapid serviciu: 203 km/h (206 al lui Tiafoe)

Media vitezei pe primul serviciu: 183 km/h (186 la Tiafoe)

Media vitezei pe al doilea serviciu: 156 km/h (150 la Tiafoe).





Mai sunt de disputat în sferturi:





Novak Djokovic (1) vs Kei Nishikori (8)

Milos Raonic (16) vs Lucas Pouille (28)







Semifinale:





Rafael Nadal (2) vs Stefanos Tsitsipas (14).





Aici poți urmări un rezumat al partidei dintre Rafael Nadal și Frances Tiafoe: