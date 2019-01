Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput confirmă: "Urmează o perioadă de probă cu Simona Halep"

Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput a recunoscut faptul că va exista o perioadă de probă în colaborarea lui cu Simona Halep. "Urmează probabil un test, poate o colaborare, nimic nu este decis încă. Trebuie să o antrenez, să o însoţesc la turnee pentru a vedea dacă asta poate funcţiona. Avem şansa de a face asta cu calm, fără precipitare", a precizat Van Cleemput, citat de News.ro.





"Cu grupul Simonei Halep mă înţeleg bine de foarte mult timp. Am fost mereu în termeni buni şi când au aflat că am încheiat colaborarea cu David, m-au întrebat dacă aş putea rămâne să văd meciul şi să-mi dau sfatul. De aici urmează probabil un test, poate o colaborare, nimic nu este decis încă. Trebuie să o antrenez, să o însoţesc la turnee pentru a vedea dacă asta poate funcţiona. Avem şansa de a face asta cu calm, fără precipitare. Suntem la stadiul de discuţii. Vreau mai întâi să o antrenez, ca ea să vadă metoda mea de lucru şi dacă o asimilează, dacă îi place, apoi o voi însoţi la turnee. Va fi o frumoasă provocare, este o jucătoare extraordinară. Dacă nu se face, rămânem prieteni", a declarat Van Cleemput, pentru rtbf.be.





Halep a spus, la rândul ei, că are nevoie de timp pentru a stabili dacă belgianul este antrenorul potrivit.





"Am vorbit, dar nu este oficial antrenorul meu. Nu am nimic cu separerea lui de David Goffin. Îl apreciez ca persoană şi ca antrenor, dar nu ma decis nimic încă, trebuie să ne cunoaştem mai bine, mai întâi. Nu am vorbit înaintea Australian Open", a declarat Halep.





Dacă Halep va colabora cu Van Cleemput, acesta va fi al doilea tehnician belgian din cariera ei, după Wim Fissette, în 2014.





Potrivit fostului tenismen profesionist Filip Dewulf, Van Cleemput va colabora cu Halep de probă, la turneele de la Doha şi Dubai, din luna februarie, înainte de a lua o decizie pe termen mai lung.





Van Cleemput a fost la antrenamentul Simonei Halep dinaintea meciului de luni, cu Serena Williams, apoi i-a oferit ultimele indicaţii la vestiare. În timpul meicului, el a stat aproape de loja stafului româncei.





În vârstă de 50 de ani, Thierry Van Cleemput a fost până, de curând, antrenorul lui David Goffin. El l-a pregătit pe numărul 1 belgian din aprilie 2014, jucătorul reuşind să ajungă în Top 10 ATP. El i-a mai pregătit pe Steve Darcis şi Olivier Rochus, iar între 2002 şi 2005 a fost căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a Belgiei.





Simona Halep a încheiat la sfârşitul anului trecut colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill. La Australian Open, Halep a mai colaborat cu Cahill, dar şi cu căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, Florin Segărceanu.