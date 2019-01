VIDEO Simona Halep, antrenament alături de Thierry Van Cleemput - Presa speculează că va fi noul antrenor al liderului mondial

Simona Halep (1 WTA) a fost surprinsă la încălzirea de dinaintea meciului din optimi cu Serena Williams alături de Thierry Van Cleemput, tehnician care duminică şi-a încheiat colaborarea cu David Goffin (locul 22 ATP). Presa internațională speculează că belgianul va fi noul antrenor al liderului mondial.





Simona Halep a anunțat în mai multe rânduri la actuala ediție de la Australian Open că are nevoie de un antrenor și că nu poate conținua singură. "Cu siguranță am nevoie de antrenor, chiar dacă am câștigat aceste meciuri. Nu poți la acest nivel să continui singur. Mă voi gândi la un antrenor după acest turneu", a spus Halep după victoria cu Venus Williams.





Presa belgiană scrie că Thierry Van Cleemput (50 de ani) ar putea fi următorul antrenor al Simonei Halep, după ce duminică a încheiat colaborarea cu David Goffin.





"Apreciat atât pentru cunoştinţele sale tactice şi tehnice, cât şi pentru succesul cu Goffin, el şi-a făcut un nume în culise şi a primit propuneri pentru a antrena din partea câtorva rachete mari. Numele circulă, cum ar fi cel al Simonei Halep. Nu există nicio confirmare, în acest moment, dar belgianul a apărut la terenul unde se antrena, luni, Halep, înaintea întâlnirii cu Serena Williams. O întâmplare, înaintea unui meci de o asemenea importanţă? Probabil că nu", a scris La Derniere Heure.





Thierry Van Cleemput a colaborat cu David Goffin din luna aprilie a anului 2014. De-a lungul carierei i-a mai pregătit pe Olivier Rochus, Steve Darcis și a fost asistent în echipa de Cupa Davis, potrivit atptour.com.





Alături de Thierry Van Cleemput, David Goffin a câştigat 4 titluri ATP, la Kitzbuhel, Metz, Shenzhen şi Tokyo, iar în 2017 a atins poziţia maximă în clasamentul ATP, locul 7.







La începutul lunii noiembrie a anului trecut, Darren Cahill a anunțat că nu va mai fi antrenorul Simonei Halep, australianul invocând motive familiale. Liderul mondial se află la Australian Open alături de sparring-partner-ul Vasile Antonescu, fizioterapeutul Andrei Cristofor şi preparatorul fizic Teo Cercel. Pentru pregătirea primelor meciuri de la Melbourne, Halep a mai colaborat cu Cahill, dar şi cu căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, Florin Segărceanu.





Vezi mai jos imagini cu Simona Halep și Thierry Van Cleemput, înainte de meciul cu Serena Williams: