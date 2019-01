​LIVEText Simona Halep vs Serena Williams 1-6, 1-2

Rever in lung de linie bun, castigator, punct care ii revine Simonei (0-15). Din pacate, egalitate dupa un serviciu apasat la teu (15-15). Contre-pied bun al Simonei, 15-30. Cine stie, poate fi un moment de revenire pentru Halep...Deocamdata nu e cazul, vine un as la exterior (30-30).







Din pacate, pana acum meciul a semanat mai mult cu o executie cu public, Serena fiind cu o clasa peste Simona...







1:2 Aproape de minge, cu piciorul de atac in fata, Serena trimite castigator cu reverul (0-15). Simona este ajutata de fileu (15-15). Da, Serena este incredibila, forteaza pana la limita, vine la fileu, face tot ce este nevoie pentru a controla schimburile si pentru a le scurta...Eroare nefortata a Simonei, 15-40...Serviciul doi continua sa fie foarte slab, iar Serena mai face o lovitura castigatoare, este 2-1 pentru Serena in setul al doilea...







1:1 Pe o venire la fileu a Serenei, Marija Cicak spune ca mingea este buna, iar reluarea confirma acest lucru (15-0). Da, Serena este pe tot terenul, iar acest lucru se vede si pe tabela (30-0). Americanca joaca foarte agresiv, loveste numai din teren, prea putine de facut pentru defensiva Simonei (40-0). Game alb, cat de sigura este pe ea americanca...







1:0 Serena simte foarte bine momentele, face pasul la fileu si inchide punctul (15-15). Din fericire, mai rateaza si Serena. Americanca intra in fiecare minge, nu vrea schimburi lungi. Minge de game pentru Simona, 40-30. Halep revine de la 15-30 si isi castiga pentru prima data serviciul in acest meci...







Simona nu si-a castigat serviciul pana acum, iar pe serviciul al doilea are procentaj de 0% al punctelor castigate...







1:6 Continua seria Serenei, 15-0. Din pacate, Simona nu se regaseste, americanca domina gratie fortei schimburile. 30-0, Halep trimite cu reverul putin in aut. Serviciu la teu formidabil, 40-0, trei mingi de set pentru Williams. Setul se incheie cu un as, dupa doar 20 de minute! 6-1 pentru Serena...







1:5 Game de supravietuire pentru Simona la serviciu. Serena mai bifeaza o lovitura castigatoare (0-15). Williams bifeaza inca o lovitura direct castigatoare, Simona nu are adancime in lovituri (0-30). Primul serviciu nu functioneaza, misiunea Serenei se simplifica. Trei mingi de break pentru Serena, 0-40. Sunt trei mingi de 5-1...Atunci cand intra primul, Simona conduce punctul si il si castiga (15-40). 30-40, Serena rateaza un backhand in lung de linie. Retur impresionant al Serenei, s-a facut 5-1...







1:4 Atunci cand raliul se prelungeste, Simona are mari sanse sa se impuna (0-15). Retur direct castigator, ce dreapta inversa a Simonei! Este 0-30, ar putea fi un moment bun pentru Simona noastra...Serena gaseste un unghi incredibil in cross scurt, ce incheitura fina are Serena...Inca un cross scurt de senzatie, de aceasta data cu reverul, este egalitate (30-30). Serviciu de ATP la teu, 40-30 pentru Williams. Serena mai gaseste un prim serviciu devastator, tabela s-a modificat la 4-1 in favoarea americancei. A fost un game in care Halep a condus cu 30-0, dar de la acel moment nu a mai castigat niciun punct...







Din pacate, se simte presiunea din racheta Simonei, multe erori, primul serviciu nu prea functioneaza.







1:3 Rever in lung de linie castigator al Simonei (15-0). Pe un doi moale, Halep este taxata de americanca: 15-15. Serena este dominatoare, o plimba pe Simona, presiunea este mare, iar punctul ii revine americancei: 15-30. Simona rateaza un forehand aparent lejer, doua mingi de break pentru Serena (15-40). Inca o eroare a Simonei, se face 3-1 pentru Williams...







Este nevoie ca Simona sa-si castige serviciul, ar putea fi un game de moral pentru sportiva noastra...







Inceput de meci cu destule nesincronizari din ambele parti, au fost deja doua break-uri pana acum si s-au disputat doar trei game-uri...





1:2 Retur in afara terenului, Serena a servit bine, la exterior (15-0). Pe o minge mai scurta a Simonei, Serena face pasul in teren si loveste incredibil cu forehandul (30-0). Contre-pied de efect, Serena pare intrata in partida in aceste momente (40-0). Halep forteaza bine la retur, iar Serena trimite in plasa (40-15). Williams face pasul la fileu, dar rateaza un voleu (40-30). Serviciul la teu o ajuta pe Williams sa castige game-ul, americanca conduce pentru prima data pe tabela: 2-1







1:1 Momentan, primul serviciu nu o ajuta pe Simona, vine si prima dubla greseala (este constienta ca Serena este foarte buna la retur). Americanca face pasul in teren, loveste din urcare, se face 0-40. Trei mingi de rebreak. Prima este anulata cu serviciul. Serena gaseste fileul cu un rever, 30-40. Rebreak, egalitatea este restabilita, 1-1







1:0 Partida a inceput cu Serena la serviciu. Prima minge este castigata de Simona, 0-15. Inca un retur scurt, bun al Simonei, 0-30. Trei mingi de break, dreapta minunata inside-in a Simonei! Break la zero, inceput perfect de partida pentru liderul mondial!







Adi Marcu, Florin Segarceanu, alaturi de mama Simonei in loja







Loja Serenei este plina, toata familia este acolo, poate fi vazuta si Venus langa mama ei...







Marija Cicak este arbitrul din scaun al disputei de pe Rod Laver Arena







Multi romani in tribune, asa cum ne-am obisnuit deja la toate turneele la care evolueaza Halep







Simona are acelasi echipament de la victoria cu Venus. Cine stie, poate va fi cu noroc...







Cele doua jucatoare sunt pe Rod Laver Arena, la incalzire







Este un meci de gala care are loc devreme, in optimi. Putea sa fie oricand finala competitiei - Mats Wilander.







Serena Williams arata precum un pugilist pregatit sa intre in ring: castile pe urechi, concentrare, pasi apasati...Patrick Mouratoglou este cel care ii cara geanta Wilson







"E greu sa spui cine este in avantaj, Simona sta foarte bine pe teren, parca joaca din ce in ce mai bine. Dar si Serena arata o forma buna la Melbourne" - Mats Wilander.







Simona si Serena se afla deja pe culoarul principal care duce pe Rod Laver Arena. Se citeste multa concentrare pe fetele celor doua jucatoare, urmeaza un meci cat un sezon pentru ambele...Pentru Halep este ziua in care sa incerce sa arate ca in sfarsit poate fi la acelasi nivel cu americanca, iar pentru Williams ca se afla la un nivel suficient de bun pentru a trece de numarul 1 WTA si pentru a se impune din nou la Melbourne...







De la începutul turneului de la Melbourne, Serena Williams a pierdut doar nouă game-uri, fiind una dintre cele mai în formă jucătoare de la Melbourne. Americanca a impresionat la procentajele de pe primul serviciu, a fost inspirată și agresivă la retur și dominatoare de pe baseline. De cealaltă parte, Simona o poate surprinde pe americancă cu ajutorul deplasării, interesant de știut fiind faptul că liderul mondial a reușit până acum mai multe lovituri câștigătoare decât Serena. Confruntarea din optimile de la Australian Open va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro (în jurul orei 10:00).







Cifrele Serenei Williams





Serena a ajuns până în optimi etalând un joc ofensiv, precis și cu puține puncte slabe. Americanca a reușit 12 ași, a făcut doar două duble greșeli și a avut procentaje foarte bune la capitolul puncte câștigate cu primul serviciu: 88%, 81%, 85%.



Unele vulnerabilități au apărut atunci când a fost vorba despre punctele câștigate cu al doilea serviciu, aici fiind o "pâine de mâncat" atâta timp cât Simona va fi agresivă și inspirată la retur (în ultimele două partide, Serena a câștigat 42% și 50% din punctele disputate cu al doilea serviciu).

În total, Serena a avut 33 de mingi de break, reușind să fructifice 16 dintre acestea.



Pe lângă jocul solid și în forță de pe baseline, Serena a avut și un activ joc de fileu, americanca venind în total de 31 de ori la plasă (a câștigat de 24 de ori).



Atunci când vine vorba de lovituri câștigătoare, fostul lider WTA are un total de 62, în timp ce erorile neforțate au fost în număr de 41.



Cifrele Simonei Halep