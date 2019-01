VIDEO Atmosferă superbă creată de fanii lui Tsitsipas la Melbourne - Cum s-au bucurat după victoria cu Federer

Stefanos Tsitsipas se bucură din plin de susținerea fanilor la Australian Open. Unii dintre aceștia au urmărit partida cu Roger Federer pe un ecran imens din afara arenei "Rod Laver", unde au cântat și l-au susținut frenetic pe favoritul lor. Finalul partidei a declanșat nebunia în rândul grecilor prezenți în complexul de la "Melbourne Park".

În vârstă de 20 de ani, Stefanos Tsitsipas (15 ATP) l-a eliminat în optimi pe Roger Federer (3 ATP), campionilor ultimelor două ediții. Meciul a fost unul epuizant, cu multe schimburi spectaculoase, iar victoria i-a revenit grecului după trei ore și 45 de minute de joc: scor 6-7 (13), 7-6 (3), 7-5, 7-6 (5).

Vezi mai jos atmosfera creată de fanii greci la Melbourne:

This is what it means to the Greek fans in Melbourne at the #AusOpen pic.twitter.com/veoYTutPqb