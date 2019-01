VIDEO Imagini emoționante - Frances Tiafoe, în lacrimi după ce l-a învins pe Grigor Dimitrov: "Le-am zis părinților mei că voi ajunge profesionist și le voi schimba viața"

Frances Tiafoe (39 ATP) și-a oferit cel mai frumos cadou în ziua în care a împlinit 21 de ani: prima calificare din carieră în sferturile unui turneu de Grand Slam, după o victorie în fața bulgarului Grigor Dimitrov, favoritul 20 al competiției de la Australian Open. La finalul partidei, Tiafoe nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi. "Le-am zis părinților mei acum 10 ani că voi ajunge profesionist și le voi schimba viața lor și pe a mea", a declarat americanul.

Tiafoe l-a învins pe bulgarul Grigor Dimitrov (21 ATP), cap de serie 20, scor 7-5, 7-6 (8/6), 6-7 (1/7), 7-5, după un meci care a durat trei ore și 39 de minute.

În sferturi, Tiafoe va da peste Rafael Nadal (2 ATP), care nu a cedat niciun set la actuala ediție a competiției de la Melbourne. În turul trei, ibericul a trecut de Tomas Berdych (57 ATP), scor 6-0, 6-1, 7-6 (4).

"Înseamnă enorm pentru mine. Am muncit pe brânci. Le-am zis părinților mei acum 10 ani că voi ajunge profesionist și le voi schimba viața lor și pe a mea. Iar acum sunt în sferturi la un turneu de Mare Șlem la 21 de ani. Nu-mi vine să cred!



Eu și Grigor suntem prieteni, de când am intrat în circuit a fost mereu drăguț cu mine. Îi spusesem că-l bat data viitoare când vom juca. Mă bucur că am învins chiar de ziua mea. Aș fi fost nervos dacă aș fi pierdut de ziua mea.

Nadal mă va alerga pe tot terenul. Trebuie să mă duc să mă culc acum. Îl urmăresc de atâția ani. E ceva extraordinar pentru mine să joc cu el. Să fie pregătit!", a spus Tiafoe, la finalul meciului cu Grigor Dimitrov.

Tiafoe are un parcurs de vis la Australian Open, americanul eliminându-i pe rând pe: Prajnesh Gunneswaran (India, 109 ATP), scor 7-6 (7), 6-3, 6-3, Kevin Anderson (Africa de Sud, 6 ATP), scor 4-6, 6-4, 6-4, 7-5, și pe Andreas Seppi (Italia, 35 ATP), scor 6-7 (3), 6-3, 4-6, 6-4, 6-3



