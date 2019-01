VIDEO Australian Open: Rafael Nadal, încă o victorie fără set cedat - Ibericul s-a calificat în sferturi

Rafael Nadal (2 ATP) a obținut fără prea mari emoții calificarea în sferturile de la Australian Open, după încă o victorie în trei seturi. Tomas Berdych (57 ATP) a reușit să îi pună probleme fostului lider mondial doar în setul al treilea, adjudecat la tie-break de iberic. A fost 6-0, 6-1, 7-6 (4) pentru Rafael Nadal, care l-a învins pentru a 20-a oară în carieră pe jucătorul ceh.

Rafael Nadal se află pentru a 37-a oară în sferturi la un turneu de Grand Slam și pentru a 11-a la Australian Open, competiție pe care a câștigat-o în 2009.

În urma victoriei de duminică, Nadal conduce cu 20-4 în întâlnirile directe cu Tomas Berdych. În 2015, tot la Australian Open, în sferturile de finală, cehul pusese capăt unei serii de 18 victorii consecutive ale lui Rafa. Berdych a reușit atunci să îl învingă în trei seturi pe Nadal, scor 6-2, 6-0, 7-6 (5).





Jucători pe care Nadal i-a învins de cel puțin 20 de ori:

David Ferrer (25)

Novak Djokovic (25)

Roger Federer (23)

Tomas Berdych (20)



Pentru un loc în semifinale, Nadal îl va înfrunta pe Frances Tiafoe (39 ATP), care a împlinit astăzi 21 de ani. Tânărul american l-a eliminat din competiție pe bulgarul Grigor Dimitrov (21 ATP), cap de serie 20, scor 7-5, 7-6 (8/6), 6-7 (1/7), 7-5, după un meci care a durat trei ore și 39 de minute.

Frances Tiafoe s-a calificat pentru prima oară în carieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. Tiafoe este primul american care ajunge în sferturile de la Australian Open după Andy Roddick, care reușea aceeași performanță în 2010.





Bucuria lui Frances Tiafoe după ce l-a eliminat pe Grigor Dimitrov:



