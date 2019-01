Australian Open: Surpriză imensă la Melbourne - Angelique Kerber, învinsă fără drept de apel de Danielle Collins (scor 6-0, 6-2)

Danielle Rose Collins (35 WTA) a furnizat cea mai mare surpriză de până acum pe tabloul feminin de simplu de la Australian Open 2019. Americanca i-a administrat o înfrângere usturătoare germancei Angelique Kerber, favorita numărul doi de la Melbourne: 6-0, 6-2 a fost scorul întâlnirii care a durat doar 56 de minute.





Învingătoare la Australian Open în 2016, Angelique Kerber a avut procentaje catastrofale pe ambele servicii (26% puncte câștigate cu primul serviciu și 36% cu al doilea). Germanca a bifat doar șase lovituri câștigătoare, față de cele 29 ale adversarei. Cinci duble greșeli și 17 greșeli neforțate a comis Kerber pe durata partidei.







În sferturi, Collins va juca în compania învingătoarei din meciul Sloane Stephens (locul 5 WTA), cap de serie numărul 5, şi rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (locul 44 WTA).





Pentru jucătoarea în vârstă de 25 de ani este prima dată când ajunge sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. Mai mult, Collins nu câștigase niciun meci în cele cinci prezențe pe tabloul principal la turneele de Grand Slam.







"Pur si simplu nu a fost ziua mea. Nu am jucat tenisul pe care îl pot juca. Ea a jucat foarte bine. Cred ca a jucat unul dintre cele mai bune meciuri ale sale, ca sa fiu sincera. A lovit fiecare minge în teren. Se misca bine. Pentru mine, nu a fost ziua mea, nu a fost tenisul meu bun, dar meritul este al ei, a jucat un meci bun", a spus Kerber dupa eliminarea de la Australian Open.





"A lovit fiecare minge pe linie, în teren. Am încercat, nu mi-am găsit ritmul. Întregul meci, am încercat totul. Am încercat să îmi găsesc ritmul. Am încercat să lupt chiar și în cel de-al doilea set, dar nu am putut să îmi găsesc ritmul și nu am putut să joc tenisul pe care l-am jucat în ultimele zile" a mai spus numărul 2 WTA.

Danielle Collins progresses to her first Grand Slam quarterfinal!



Danielle Collins progresses to her first Grand Slam quarterfinal!

The unseeded American upsets Angelique Kerber 6-0, 6-2 in 55 minutes!



Ași: 2-0Duble greșeli: 1-5Lovituri câștigătoare: 29-6Erori neforțate: 17-17Puncte câștigate cu primul serviciu: 65% (17/26) - 26% (6/23)Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 65% (13/20) - 36% (5/14)Puncte de break salvate: 50% (1/2) - 14% (1/7)Puncte de break câștigate: 86% (6/7) - 50% (1/2)Total puncte câștigate: 68% (55/81) - 32% (26/81)Durata partidei: 56 min.





Tot în optimile Australian Open s-a oprit și parcursul Mariei Sharapova (locul 30 WTA), cap de serie numărul 30. Rusoaica a fost învinsă de australianca Ashleigh Barty (locul 15 WTA), cap de serie numărul 15, scor 4-6, 6-1, 6-4.





În sferturi, Barty va juca împotriva Petrei Kvitova (Cehia, locul 6 WTA), cap de serie numărul 8, care a trecut de americanca Amanda Anisimova (locul 87 WTA, 17 ani), scor 6-2, 6-1.