Australian Open (m): Novak Djokovic, Alexander Zverev și Kei Nishikori, în optimi - Fabio Fognini, David Goffin și Denis Shapovalov, eliminați (Rezultatele zilei)

Novak Djokovic, Alexander Zverev, Kei Nishikori sau Borna Coric se află printre jucătorii care au obținut sâmbătă biletele pentru faza optimilor de finală de la Australian Open. Au părăsit competiția de la Melbourne nume precum Fabio Fognini, David Goffin sau Denis Shapovalov.





Rezultatele consemnate sâmbătă:





Programul complet al optimilor:





Aici poți citi o amplă prezentare a turneului Australian Open.





Novak Djokovic (SRB/N.1) - Denis Shapovalov (CAN/N.25) 6-3, 6-4, 4-6, 6-0Daniil Medvedev (RUS/N.15) - David Goffin (BEL/N.21) 6-2, 7-6 (7/3), 6-3Pablo Carreno (ESP/N.23) - Fabio Fognini (ITA/N.12) 6-2, 6-4, 2-6, 6-4Kei Nishikori (JPN/N.8) - Joao Sousa (POR) 7-6 (8/6), 6-1, 6-2Alexander Zverev (GER/N.4) - Alex Bolt (AUS) 6-3, 6-3, 6-2Milos Raonic (CAN/N.16) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 6-4, 7-6 (8/6)Borna Coric (CRO/N.11) - Filip Krajinovic (SRB) 2-6, 6-3, 6-4, 6-3Lucas Pouille (FRA/N.18) - Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (7/3), 6-3, 6-7 (10-12), 4-6, 6-3Novak Djokovic (1) vs Daniil Medvedev (15)Pablo Carreno (23) vs Kei Nishikori (8)Alexander Zverev (4) vs Milos Raonic (16)Borna Coric (11) vs Lucas Pouille(18)Marin Cilic (6) vs Roberto Bautista (22)Stefanos Tsitsipas (14) vs Roger Federer (3)Frances Tiafoe vs Grigor Dimitrov (20)Tomas Berdych vs Rafael Nadal (2)