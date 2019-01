​Australian Open (m): Rafael Nadal, Roger Federer și Marin Cilic s-au calificat în optimi/ Khachanov, Schwartzman și Verdasco, eliminați (Rezultatele zilei)

Turul trei, rezultatele zilei de la Australian Open:

Roberto Bautista (ESP/N.22) - Karen Khachanov (RUS/N.10) 6-4, 7-5, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.14) - Nikoloz Basilashvili (GEO/N.19) 6-3, 3-6, 7-6 (9/7), 6-4

Frances Tiafoe (USA) - Andreas Seppi (ITA) 6-7 (3/7), 6-3, 4-6, 6-4, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.20) - Thomas Fabbiano (ITA) 7-6 (7/5), 6-4, 6-4

Tomas Berdych (CZE) - Diego Schwartzman (ARG/N.18) 5-7, 6-3, 7-5, 6-4

Marin Cilic (CRO/N.6) - Fernando Verdasco (SPA/N.26) 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (10/8), 6-3

Marin Cilic (6) vs Roberto Bautista (22)Stefanos Tsitsipas (14) vs Roger Federer (3)Frances Tiafoe vs Grigor Dimitrov (20)Tomas Berdych vs Rafael Nadal (2)