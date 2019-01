Simona Halep, după meciul epic cu Sofia Kenin: "Nu am idee cum am câştigat, e atât de greu să explic ceea ce s-a întâmplat pe teren"

De două ore și 31 de minute a avut nevoie Simona Halep pentru a trece de combativa Sofia Kenin (SUA, 37 WTA), după o partidă epică disputată în turul doi de la Australian Open (6-3, 6-7(5), 6-4). "Nu am idee cum am câştigat, e atât de greu să explic ceea ce s-a întâmplat pe teren", a spus, la cald, liderul ierarhiei WTA.





Ce a zis Simona imediat după încheierea partidei cu Kenin:



"Nu am idee cum am câştigat, e atât de greu să explic ceea ce s-a întâmplat pe teren, a fost un meci foarte greu. Ea este o jucătoare extraordinară, e dificil să stai acolo, pentru fiecare minge, să alergi atât de mult, am fost un pic accidentată în setul al doilea, dar am luptat pur şi simplu pentru că am vrut să câştig ca să revin să joc din nou în faţa voastră. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere, a fost extraordinar. Le mulţumesc tuturor românilor din tribune, dar şi australienilor, pentru că ştiu că mă susţin. Mi-a plăcut întotdeauna să evoluez aici, la Melbourne, sper ca în meciul următor să joc mai bine şi să fac un meci mai bun" - Simona Halep, la interviul de pe teren, citată de News.ro.

A fost primul meci direct al Simonei Halep (1 WTA) cu Sofia Kenin (37 WTA). În turul trei, Simona va da peste Venus Williams (36 WTA). Americanca a trecut în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-0, de Alize Cornet (Franța - 46 WTA). Pentru calificarea în turul trei, Halep va primi 155.000 de dolari australieni (111.000 de dolari americani) şi 130 de puncte WTA. Simona Halep vs Venus Williams, întâlniri directe:



2018, Montreal: 6-2, 6-2 pentru Simona (hard)

2015, Roma: 6-2, 6-1 pentru Simona (zgură)

2013, Tokyo: 4-6, 7-5, 6-3 pentru Venus (hard)

2012, Roma: 6-3, 6-4 pentru Venus (zgură)

2012, Madrid: 6-1, 4-6, 7-6(6) pentru Venus (zgură)